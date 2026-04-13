Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním příští měsíc kolem vykazoval v pondělí dopoledne ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku nárůst o zhruba osm procent a pohyboval se v blízkosti 47 eur (téměř 1150 Kč) za megawatthodinu (MWh).
Americký viceprezident J.D. Vance o víkendu uvedl, že přes dvacet hodin trvající rozhovory skončily bez dohody poté, co Íránci odmítli přijmout americké podmínky ohledně závazku nevyvíjet jaderné zbraně. Americký prezident Donald Trump následně prohlásil, že námořnictvo Spojených států zahájí blokádu Hormuzského průlivu, aktuálně už Spojené státy hovoří jen o blokádě íránských přístavů.
Hormuzským průlivem za běžné situace prochází asi pětina světových dodávek ropy a plynu. Lodní dopravu v této úžině však ochromil konflikt, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Cena plynu pro evropský trh se během tohoto konfliktu vyšplhala až nad 70 eur za MWh, zatímco před jeho začátkem se pohybovala mírně nad 30 eury za MWh.
Americká armáda má zahájit blokádu všech íránských přístavů v Perském a Ománském zálivu v pondělí v 16 hodin středoevropského času. Nebude však bránit pohybu plavidel směřujících do přístavů mimo Írán. Trump také řekl, že USA zastaví každou loď, která za bezpečný přechod přes Hormuzský průliv Íránu zaplatí mýtné.
Nedostatek plynu v Evropě nehrozí
Podle poradenské společnosti EGU nehrozí České republice ani Evropské unii pro příští zimu fyzický nedostatek zemního plynu. Výpadek dodávek spojený se současnou geopolitickou situací představuje sotva tři procenta světové spotřeby a evropský trh má stále dostatečnou schopnost zajistit si potřebné dodávky. Jedinou otázkou je podle analytiků cena, která pro příští rok vzrůstá ve všech analyzovaných variantách vývoje íránského konfliktu.
V závislosti na délce uzavření Hormuzského průlivu odhaduje EGU různé cenové trajektorie. V případě optimistického dvou- až tříměsíčního výpadku by průměrná cena pro rok 2026 činila přibližně 41 eur/MWh s návratem k normálu již v roce 2027. Pokud by však blokáda trvala do podzimu, průměrná cena roku 2026 by vzrostla na 57 eur/MWh a pod hranici 40 eur/MWh by se trh vrátil až v roce 2028.
Nejhorší, scénář roční uzavírky pak předpokládá průměrnou cenu pro rok 2026 ve výši 78 eur/MWh s krátkodobými špičkami nad 100 eur a přetrvávající vysoké hladiny i v dalších letech, což je způsobeno trvalým poškozením části katarské infrastruktury a přetrvávajícím bezpečnostním rizikem.
Plnění zásobníků
„Jakákoli varianta vývoje konfliktu indikuje komplikace spojené s letošním vtláčením plynu do zásobníků. Ať již dříve či později, obchodníci zásobníky do určité míry naplní. Pro standardní postup plnění zásobníků a dosažní 80 procent kapacit v listopadu je vhodné zahájit vtláčení ke konci dubna. Pokud by nebyl omezen dovoz, technicky je možné této kapacity dosáhnout až při zahájení od konce června,“ uvedl Michal Macenauer, ředitel strategie EGU.
Jak dodává, pokud se zásoby nedostanou ani na 80 procent naplněnosti ke konci listopadu, bude se cenový pokles realizovat v roce 2027 pomaleji a také další topná sezona může čelit podobnému problému. „Vtláčení se totiž nevyplácí, pokud je na trhu vyšší cena plynu v letním období než v následující zimní sezoně,“ upozorňuje Macenauer.
Státy Evropské unie si podle EGU dokážou zajistit na globálním trhu dostatek plynu. Mohou si případně dovolit přeplácet jiné odběratele. Zároveň v déle trvajícím období eskalace cen dokáže spotřeba plynu reagovat na vyšší cenu pružněji než třeba spotřeba ropy či elektřiny. Nedostatek plynu v ČR pro příští zimu tedy nehrozí.
Zajištěné dodávky pro zákazníky potvrzuje i největší dodavatel zemního plynu v České republice společnost innogy. „Nákupní strategii nestavíme na spekulacích, ale na transparentních, bezpečných a spolehlivých dodávkách. Pro naše stávající zákazníky máme již nyní dostatek plynu zajištěn. Ceny pro nové zákazníky ale stanoví vývoj na evropském velkoobchodním trhu v následujících měsících,“ uvedl Pavel Grochál, tiskový mluvčí společnosti innogy Česká republika.