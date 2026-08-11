Cena ropy Brent překročila 90 dolarů za barel, slábnou naděje na mír s Íránem

Cena nejbližšího termínového kontraktu na Brent se před 11:00 SELČ dostala až na 90,03 dolaru za barel. Proti pondělí byla vyšší zhruba o 2,5 procenta. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) se dostala nad 84,40 dolaru a vykazovala růst o 2,8 procenta.
Americký prezident Donald Trump nyní od Teheránu požaduje odškodnění, což podle analytiků zkomplikuje možnost brzkého otevření Hormuzského průlivu. Před válkou, kterou na konci února útokem na Írán zahájily Spojené státy spolu s Izraelem, touto námořní cestou procházela asi pětina světového obchodu s ropou.
„V tuto chvíli neexistuje jasná cesta k řešení situace ani k úplnému znovuotevření průlivu. A to vytváří nový tlak na růst cen,“ uvedl šéf strategie na komoditních trzích Ole Hansen ze Saxo Bank. Dodal, že výpadky v dodávkách jsou stále významné.
Údaje o lodní dopravě ukázaly, že provoz v Hormuzském průlivu v pondělí klesl na šest plavidel, zatímco desetidenní průměr činí přibližně 11 plavidel. Analytici banky Barclays v pondělní zprávě uvedli, že v týdnu do 7. srpna činil průměrný čistý vývoz ropy a rafinovaných ropných produktů přes Hormuzský průliv tři miliony barelů denně, což je pokles ze 4,4 milionu barelů denně v předchozím týdnu.
Ceny ropy v úterý pokračují v růstu navzdory tomu, že oba kontrakty už v pondělí zdražily o více než pět procent. Trump reagoval na podmínky Íránu pro uzavření mírové dohody vlastními požadavky, aby Írán zaplatil odškodnění za lidi zabité ve válkách, při útocích a protestech.