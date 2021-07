Centrálním distributorem vakcín proti covidu-19 bude Avenier podnikatele Chrenka

Praha Distribuci vakcín proti covidu-19 bude nově zajišťovat firma Avenier ze skupiny Agel podnikatele Tomáše Chrenka, v tendru na jednoho centrálního distributora ji vybraly zdravotní pojišťovny. Zakázku o objemu 150 milionů korun pojišťovny vypsaly na přelomu května a června, do výběrového řízení se podle RBP přihlásily dvě firmy.

Pokud neúspěšný uchazeč nepodá námitky, pojišťovny smlouvu s Avenier uzavřou na přelomu července a srpna.



Avenier bude očkovací látky, které jsou do ČR dodávány na základě smlouvy s EK, přijímat do svého centrálního skladu. Lékaři nebo očkovací centra si pak budou u distributora vakcíny objednávat prostřednictvím objednávkového systému. Avenier, který už nyní dvě očkovací látky rozváží, podle RBP garantuje doručení vakcín na místo do tří pracovních dnů.



Uchazeči museli nabídnout cenu za rozvoz do ordinací praktických lékařů a očkovacích center, museli také zohlednit cenu s ohledem na uchování vakcín při různých teplotách. „Každý uchazeč tak musel nabídnout celkem čtyři ceny distribuce. Součet těchto cen pak byl jediným hodnotícím kritériem. Vybraný uchazeč nabídnul takovou cenu, která v jednotlivých kategoriích činí cca jednu až pět korun za distribuci jedné dávky očkovací látky,“ uvedl výkonný ředitel RBP Antonín Klimša.

Podle dřívějších vyjádření ředitele VZP Zdeňka Kabátka tento tendr nezahrnoval distribuci vakcíny Comirnaty od Pfizer/BioNTech, která tvoří většinu z dosud podaných dávek. Na rozvoz látky Comirnaty podle Kabátka vyhlásí pojišťovny zvláštní výběrové řízení.

V ČR jsou zatím čtyři druhy vakcín. Očkovací látku od firem Pfizer/BioNTech rozváží sám výrobce, od AstraZeneky nyní vozí Alliance Healthcare a další dvě vakcíny od Moderny a Johnson & Johnson distribuuje Avenier. Pojišťovny jim platí od 70 do 201 korun bez DPH za rozvoz jednoho balení vakcíny, které je ale u každé očkovací látky jinak velké.