Ministerstvo financí stanovuje ceny od předminulého týdne, mělo by v tom pokračovat přinejmenším do konce dubna.
Analytici už o víkendu avizovali, že při pondělním stanovování cen na úterý bude stát vycházet ještě z údajů při pátečním uzavírání burzy. V pátek přitom ceny ropy i velkoobchodní ceny pohonných hmot klesaly v reakci na zprávy, že Írán otevře Hormuzský průliv. Během víkendu však Írán průliv opět uzavřel, ceny paliv tak dnes opět výrazně rostou. To se podle analytiků projeví při stanovení cen na středu.
Fungování cenových stropů v minulých dnech kritizovala opoziční ODS, podle ní by je měla vláda okamžitě zrušit. Regulace podle strany ohrožuje trh, důsledkem může být i nedostatek paliv a vyšší ceny. Vládní omezení kritizují také petrolejáři, podle kterých nutí některé čerpací stanice prodávat paliva pod cenou.