Elektřina nezdraží o desítky procent a kdo tvrdí opak, lže, řekl premiér

„Musím hned a jasně zdůraznit, že ceny energií nebudou růst o desítky procent. Protože cena silové elektřiny klesá, budou platit převážně stejně jako letos nebo maximálně o jednotky procent více,“ uvedl premiér po jednání se zástupci podnikatelských a oborových svazů

„Shodli jsme se na tom, že by výše regulované složky energií mohla být možná ještě nižší, než je v současném návrhu Energetického regulačního úřadu,“ dodal Fiala.

„Pro naprostou většinu zůstanou ceny energií zhruba na stejné úrovni jako letos, nebo maximálně o jednotky procent vyšší. Nechystá se navýšení cen o desítky procent, kdo říká opak, lže a šíří paniku,“ řekl Fiala. Zároveň připustil ještě možnost úpravy návrhu.

Premiér zároveň odmítl úterní kritiku opozice. Podle něj mají předchozí vlády zásadní podíl na tom, jaká je v současnosti energetická situace v zemi. „Kdyby se starali o energetickou bezpečnost státu a stavěli nové zdroje, tak bychom v takové situaci jako dnes nebyli,“ řekl. Podle něj bude stávající situace trvat ještě minimálně několik příštích let.

Ministra průmyslu Jozefa Síkelu návrh ERÚ nepřekvapil. „Hlavním důvodem jsou nárůsty cen na světových trzích, ale hlavně skutečnost, že v tomto roce převzal stát veškeré nákaldy na regulované ceny,“ řekl Síkela a připomněl, že letos stát na energetickou pomoc vynaložil 110 miliard korun - padesát miliard šlo na cenové stropy a 60 miliard na úhradu zmrazených regulovaných cen, tedy příspěvku na obnovitelné zdroje a ostatní složky.

Posílí to inflaci, varují obchodníci

Názory průmyslníků i obchodníků jsou však jiné. Zdražení energií povede k opětovnému posílení inflace, řekl Tomáš Prouza ze Svazu obchodu a cestovního ruchu. U průmyslových firem může až ztrojnásobit náklady, uvedla Hospodářská komora. Podle ní to ohrozí konkurenceschopnost českých firem. Svaz i komora reagují na Energetický regulační úřad (ERÚ), který navrhl, že regulovaná složka elektřiny pro domácnosti vzroste oproti letošnímu roku o 71 procent a ještě víc pro firmy.

Zástupci Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR proto o energiích a přístupu státu jednali v úterý odpoledne s premiérem Petrem Fialou (ODS).

„Energetický regulační úřad právě zničil snahu vlády snižovat v Česku ceny a krotit inflaci. Dnešní návrh ERÚ znamená výrazné zdražení energií pro domácnosti i firmy, zejména z energeticky náročných částí průmyslu, kam patří mimo jiné i potravinářství. U potravin už čeští dodavatelé avizují, že od ledna zvednou ceny, aby pokryli vyšší cenu energií, vyšší daně a vyšší náklady na zaměstnance,“ uvedl Prouza na síti X.

Podle Prouzy nepomůže ani snížení DPH na potraviny, které letos schválila v rámci konsolidačního balíčku vláda, protože náklady firem vzrostou výrazněji. Potraviny tak podle něj budou dražší než nyní. „Rozumný stát by se snažil podporovat domácí průmysl, protože na daních od úspěšných českých firem by získal víc než na tom, že zhorší pozici českých výrobců proti zahraniční konkurenci,“ dodal Prouza.

ERÚ Pro příští rok navrhl výrazné zvýšení regulované složky energií. Regulovaná složka elektřiny pro domácnosti by podle návrhu měla vzrůst meziročně o 71 procent, což bude znamenat zdražení v průměru asi o 1 408 Kč za megawatthodinu (MWh) s DPH.

Ještě výrazněji stoupne regulovaná část ceny elektřiny pro velké odběratele, na hladině vysokého napětí meziročně o 113 procent a na hladině velmi vysokého napětí o 206 procent. U plynu by měl být nárůst regulované složky o něco nižší. U domácností by regulovaná část plynu měla meziročně vzrůst asi o 39 procent, což by znamenalo zdražení zhruba o 125 Kč za MWh plynu. U velkoodběratelů by nárůst měl činit 42,5 procenta. Definitivní podobu regulované složky cen energií představí ERÚ na konci listopadu.

„Na předběžných modelových příkladech odhadujeme, že náklady na energie se u některých firem zpracovatelského průmyslu oproti letošnímu roku zdvoj- až ztrojnásobí. Tak výrazný růst regulovaných složek cen energií nejenže podkope křehký restart tuzemské ekonomiky, ale z dlouhodobého hlediska ohrozí současné pozice českých podniků vůči firmám v ostatních zemích Evropské unie, kde ceny energií budou nižší,“ řekl mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

Upozornil, že Česko má v porovnání s jinými zeměmi EU rozvinutější průmyslovou základnu a zároveň i vyšší energetickou náročnost, která je zhruba dvakrát vyšší na jednotku HDP, než je průměr EU. „Každé zvýšení cen energií proto na české firmy dopadá výrazně hůře než na firmy v jiných zemích,“ podotkl Diro.

Podle Svazu průmyslu se potvrdily obavy o velmi výrazném nárůstu regulovaných složek cen elektřiny a plynu. Apeluje proto na jejich snížení. „Vláda musí udělat kroky pro omezení takto skokového nárůstu cen energií,“ řekl ředitel Sekce hospodářské politiky svazu Bohuslav Čížek.

V této souvislosti připomněl poslední data Eurostatu, podle nichž mají velcí spotřebitelé v ČR čtvrtou nejdražší elektřinu v Evropě. „Zvýšení cen regulovaných složek pozici ČR v příštím roce ještě zhorší. Pro konkurenceschopnost průmyslové ekonomiky, jako je Česko, je to velká rána,“ podotkl.

Důvodem vysokého nárůstu regulované složky je zejména přenesení části plateb na odběratele, které letos kvůli energetické krizi dotoval stát. Jde především o poplatky za obnovitelné zdroje energie (POZE), dále náklady na technické ztráty v přenosové a distribuční soustavě nebo náklady na podpůrné služby. Roli také hraje snížení regulované složky na letošní rok.

Slévárna se obává dalšího zdražení cen

Společnost Kovolis Hedvikov, která se zaměřuje na výrobu a obrábění hliníkových odlitků především pro automobilový průmysl, se obává, že kvůli navrhovanému výraznému zvýšení ceny regulované složky elektřiny přijde o některé zákazníky. Nárůst cen nemůže na odběratele výrobků příliš přenést, řekl zakladatel firmy a místopředseda představenstva Miloslav Pavlas starší. Výroba společnosti je vysoce energeticky náročná, kromě slévárny hliníku má velké nároky také obrábění odlitků.

„U řady našich zákazníků, protože pracujeme pro automotive, je navyšování ceny prakticky nemožné. Kvůli tomu se i s jedním poměrně velkým zákazníkem rozcházíme, protože po loňském a letošním nárůstu cen energií jsme se nedohodli,“ uvedl Pavlas.

Podle něj poskytne zdražení regulované složky elektřiny výhodu zahraničním konkurentům společnosti. Poukazuje na podporu německé vlády tamním firmám, tlakové slévárny vznikly také v Polsku a konkurují třemošnické firmě. „Někteří naši zákazníci, když se nedokážeme domluvit, budou hledat dodavatele jinde,“ řekl Pavlas.

Firma má velkou spotřebu elektřiny a plynu, proto na ni minulý rok i letos dolehlo prudké zvýšen nákladů na energie. Poté, co skončily fixované ceny, začala nakupovat energie na spotovém trhu, což se posléze ukázalo výhodnější než státem regulované ceny. „Obávám se, že řada zákazníků nebude ochotná vyšší ceny skousnout, nebo nás budou tlačit k tomu, abychom významnou část pokryli sami,“ dodal Pavlas.