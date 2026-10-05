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Ceny luxusních nemovitostí v Londýně klesly téměř o polovinu. Nahrávají Američanům

  18:31aktualizováno  18:31
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Náměstí Eaton Square ve čtvrti Belgravia v centru Londýna. Ceny luxusních nemovitostí v hlavním městě šly dolů. (27. ledna 2012) | foto: Profimedia.cz

Pokles cen nejdražších nemovitostí v Londýně směřuje k překročení hranice, která byla kdysi nepředstavitelná. Index Prime London společnosti Savills klesl od svého maxima v roce 2014 přibližně o 27 procent, po zohlednění inflace představuje reálný pokles více než 49 procent. Pokud hodnoty zůstanou beze změny a inflace bude pokračovat současným tempem, ceny by se v prvních měsících příštího roku měly ve srovnání se svým maximem z roku 2014 snížit na polovinu.

Společnost Savills neočekává návrat nominálního růstu cen dříve než v roce 2028. Vedoucí výzkumu rezidenčního trhu uvádí jako důvody nedostatek podnětů pro oživení a důsledky daně z převodu nemovitostí.

Index Prime London společnosti Savills klesl od svého vrcholu v roce 2014, neboť kombinace daní, politických a ekonomických otřesů způsobila majitelům nejluxusnějších londýnských nemovitostí více než deset let utrpení. „Pravděpodobně tu chybí podnět k oživení,“ uvedl v rozhovoru Lucian Cook, vedoucí výzkumu rezidenčního trhu ve společnosti Savills. „Toto dlouho očekávané oživení brzdí nejen okolnosti, ale i daň z převodu nemovitostí,“ dodal.

Londýnský trh s luxusními nemovitostmi se nachází v útlumu od doby, kdy ministr financí George Osborne v roce 2014 zahájil sérii změn, které měly výrazně zvýšit daně z transakcí u nejdražších nemovitostí. Následující ministři financí od té doby zavedli další příplatky pro pronajímatele a majitele druhých nemovitostí, zahraniční kupující a ty, kteří nemovitosti kupují prostřednictvím společností, nikoli na své vlastní jméno, píše agentura Bloomberg.

Šoky spojené s brexitem, pandemií, zvyšováním daní z majetku a rostoucí hrozbou pro postavení Londýna jako centra pro nejbohatší vrstvy se přidaly k seznamu potíží a ještě více prohloubily propad cen nejluxusnějších nemovitostí ve městě.

Výhodná koupě

Pro kupující platící v dolarech je tento pokles ještě výraznější vzhledem k oslabení libry v daném období. Pokles londýnského indexu nemovitostí v nejlepších lokalitách o 27 procent odpovídá pro americké kupce poklesu o 40 procent v nominálním vyjádření. Zohledníme-li inflaci v USA, činil by tento propad 58 procent. „To znamená, že pro Američany je to velmi výhodná koupě,“ uvedl Cook.

Index společnosti Savills sahá až do roku 1979, jeho cílem je zachytit vývoj cen nejlepších nemovitostí v nejvyhledávanějších londýnských čtvrtích. K nejnovějšímu poklesu došlo po období mimořádného růstu cen prémiových londýnských nemovitostí, které následovalo po globální finanční krizi. Cook uvedl, že v 35 letech před současnou korekcí činil růst cen přibližně o pět procent více než inflace.

Rozsah současného poklesu je patrný z cen nedávných transakcí. Byt v komplexu Academy Gardens v Kensingtonu se nedávno prodal za zhruba 10 milionů liber (278 milionu korun), což je podle Samiho Roberstona, zakladatele společnosti Harwood Adviso, přibližně polovina ceny, za kterou se tento byt nabízel v roce 2007, uzavřel Bloomberg.

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