Vyšší ceny nafty znamenají dražší přepravu mnoha druhů zboží, protože naftu používá řada doručovacích společností. Některé podniky již přenesly vyšší náklady na spotřebitele v podobě příplatků k internetovým objednávkám a balíkům zasílaným poštou.
Vysoké ceny nafty také mohou způsobit výrazné zdražení rychle se kazících potravin, jako maso a čerstvá zelenina a ovoce, protože tyto potraviny je nutné často dovážet a doplňovat. Také většina zemědělské techniky používané při sklizni má naftový motor.
Cena nafty tak roste výrazně rychleji než cena benzinu. Průměrná cena benzinu se proti předchozímu týdnu zvýšila o 13 centů na 4,28 dolaru za galon (23,6 Kč za litr). Před rokem činila 3,19 dolaru za galon. Cena této komodity ale zatím není rekordní, na rekordu byla v roce 2022, kdy v celostátním průměru činila téměř 5,02 dolaru za galon.
Nafta je v USA již desítky let dražší než benzín a její cena v minulosti rostla ještě rychlejším tempem. Mezi důvody patří menší flexibilita poptávky a celkové postavení nafty v globálním obchodu.
Ceny pohonných hmot sledují vývoj cen ropy. Ta v poslední době opět zdražuje. Cena severomořské ropy Brent i americké WTI tento týden kvůli vyostření bojů mezi USA a Íránem překročily 100 dolarů za barel.