Benzin i nafta v Česku opět zlevnily, tempo poklesu cen ale zvolnilo

Data vyplývají z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Benzin zůstává nejlevnější téměř za poslední tři roky, naposledy se na podobných cenových úrovních prodával v říjnu 2021, nafta byla naposledy levnější loni na konci července. Podle analytiků budou ceny v příštích týdnech zřejmě stagnovat.

Pohonné hmoty v Česku zlevňují zhruba od poloviny července, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je nyní benzin o 5,28 koruny na litru levnější než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o 6,8 Kč na litru více.

Důvodem zpomalení tempa zlevňování je podle analytika XTB Jiřího Tylečka postupně vyčerpaný efekt poklesu cen ropy na trzích. Vzhůru je nyní tlačí zejména eskalace konfliktu na Blízkém a Středním východě a také nový hospodářský stimul v Číně, který zlepšil náladu obchodníků na finančních trzích, uvedl Tyleček.

Může přijít i mírné zdražení

„Zlevňování bude ustávat na intenzitě a ceny začnou stagnovat. Na začátku října se můžeme dočkat i mírného zdražení. To by však mělo být v příštích týdnech jen v nižších desítkách haléřů,“ řekl analytik Purple Trading Petr Lajsek. Rovněž Tyleček připomněl, že pokles cen paliv se na trzích zastavil, což naznačuje stagnaci cen či jen velmi nízký pokles v následujícím týdnu. Zároveň však podle něj na trhu přetrvávají obavy z hrozícího přebytku ropy na trhu v příštím roce, což by za určitých okolností zase mohlo v budoucnu ceny snižovat.

Šéf společnosti Malcom Finance Jaroslav Ton v této souvislosti upozornil, že pro logistické společnosti je tento vývoj dvousečný. „Na jedné straně je pokles cen pohonných hmot vítanou zprávou, neboť přímo snižuje jednu z jejich nejvýznamnějších nákladových položek. Na druhé straně však trh zůstává nepředvídatelný, což ve vrcholné sezoně čtvrtého kvartálu klade zvýšené nároky na pečlivé řízení provozních financí, které je klíčové pro udržení konkurenceschopnosti,“ popsal Ton.

Nejlevnější paliva natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr benzinu v průměru za 34,67 koruny. Naftu tam prodávají průměrně za 32,94 koruny. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 36,34 koruny. Nafta se tam tankuje za 35,44 koruny za litr.