Ceny plynu po zastavení dodávek do Polska a Bulharska rapidně vzrostly. Na chvíli až o pětinu

Cena plynu pro evropský trh se dnes ráno zvýšila o více než 20 procent a přechodně se dostala až na 125 eur (3064 Kč) za megawatthodinu (MWh). Ukazují to záznamy ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku, který je pro evropský trh určující. Trh reaguje na oznámení, že ruská plynárenská společnost Gazprom vyplnila svou hrozbu a zastavila dodávky plynu do Polska a do Bulharska.