„Platí to, co platilo vždy, a naštěstí to pan ministr říká. A sice to, že cenovou politiku ovlivnit nemůže. Nemá k tomu ani kompetence, ani orgány, které by měly vliv na cenu,“ uvedl pro Lidovky.cz přední agrární analytik Petr Havel.

Na rozdíl od svého předchůdce v úřadě má ale Výborný jednu výhodu, upozorňuje Havel: začaly klesat ceny výrobních vstupů. To by se v konečném důsledku mělo projevit i v poklesu cen potravin na pultech prodejen.