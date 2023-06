Potraviny ve vleku inflace. Jak si stojíme ve srovnání s Evropou

Potraviny, bydlení, energie – to vše prostě k životu potřebujete, to nejde jen tak v rámci úspor škrtnout. Důvodů, proč jsou třeba potraviny v Česku tak drahé a proč jejich ceny stále rostou, je víc. Souvisejí hodně s cenami energií, ty jsou v Česku také pomalu nejvyšší v EU. Podle doc. Švihlíkové je dalším důvodem tichý kartel největších obchodních řetězců, že si nebudou cenami konkurovat. Jednou z příčin je ovšem i extrémně vysoká daň (DPH) na potraviny. U nás je 15 %. V Německu 7 %, v Rakousku a na Slovensku 10 %, ve Francii 5,5 %, v Itálii 4 nebo 5 %, v Polsku a ve Španělsku u základních potravin 0 %. Proto jezdí spousta Čechů nakupovat potraviny nejen do Polska, ale třeba už i do Německa. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA