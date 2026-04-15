Ceny ropy opět rostou, Trump slíbil brzký konec války

Čínský tanker Rich Starry, na který se vztahují americké sankce, se ve středu vrátil do Hormuzského průlivu poté, co den předtím opustil Perský záliv, ukázala data o lodní dopravě. Čínskému plavidlu se tak nepodařilo prolomit blokádu USA.
Podle údajů společnosti Kpler je Rich Starry tanker středního dosahu, který přepravuje přibližně 250 tisíc barelů metanolu z přístavu ve Spojených arabských emirátech.
Trump požádal čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, aby Íránu nedodával zbraně, a Si odpověděl, že Čína Teheránu zbraně nedodává. Írán koncem roku 2024 tajně získal čínský špionážní satelit, který mu umožnil zaměřit se na americké vojenské základny po celém Blízkém východě, uvedl deník Financial Times, ale Peking tuto interpretaci označil za nepravdivou.
Severomořská ropa Brent kolem 17:45 SELČ zdražovala o 0,8 procenta k 95,60 USD za barel. Barel americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) přidával 1,5 procenta a obchodoval se za 92,55 USD.
Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů)
BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR
Londýn - ICE Brent červen 95,59 99,36
New York - NYMEX WTI květen 92,55 94,79
„Myslím, že vás čekají úžasné dva dny,“ řekl Trump reportérovi ABC News Jonathanu Karlovi podle příspěvku reportéra na X a dodal, že si nemyslí, že by bylo nutné prodloužit dvoutýdenní příměří, které vyprší příští týden.
Spojené státy a Izrael 28. února zaútočily na Írán. Jako jeden z důvodů uváděly obavy, že by Írán mohl získat jadernou zbraň. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a na arabské státy v regionu, kde jsou americké vojenské objekty. Terčem íránských útoků se ale staly i civilní cíle včetně ropné infrastruktury nebo obchodních lodí v Hormuzském průlivu.
Minulý týden Spojené státy a Írán uzavřely dvoutýdenní příměří, které má sloužit pro jednání o ukončení konfliktu. Situace v Hormuzském průlivu se ale výrazně nezměnila, ačkoliv to Washington původně uváděl jako podmínku pro přerušení útoků. V pondělí USA oznámily, že začaly s námořní blokádou íránských přístavů a pobřeží.