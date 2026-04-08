Ropa po ohlášeném příměří na Blízkém východě prudce zlevnila

Cena severomořské ropy Brent kolem 7:20 SELČ klesala o 13,2 procenta na 94,87 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ztrácela 14,7 procenta a prodávala se za 96,34 dolaru za barel.
Ceny WTI klesly pod 95 dolarů za barel necelou hodinu poté, co Spojené státy a Írán oznámily dvoutýdenní příměří. Pokles činil více než 15 procent, informovala americká stanice CNN. V úterý se cena ropy WTI pohybovala okolo 117 dolarů za barel.
Trump podmínil příměří otevřením Hormuzského průlivu, s čímž podle íránského ministra zahraničí Abbáse Arakčího Teherán souhlasil. Arakčí podle agentury AFP také uvedl, že průjezd Hormuzským průlivem bude v příštích dvou týdnech povolen „na základě koordinace s íránskými ozbrojenými silami a s náležitým ohledem na technická omezení“.
Americký prezident oznámil, že je připraven jednat o příměří necelé dvě hodiny před vypršením svého ultimáta, do kdy měl Teherán uzavřít se Spojenými státy dohodu. Trump v úterý pohrozil zničením „celé jedné civilizace“, pokud Írán na dohodu nepřistoupí.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích. V důsledku íránské faktické blokády Hormuzského průlivu, který je klíčovou vodní cestou pro vývoz ropy a zemního plynu z Perského zálivu, značně vzrostly ceny těchto komodit na světových trzích.