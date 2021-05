Čepro na miliardové nákupy paliv od Agrofertu nemusí vypisovat veřejné zakázky, rozhodl antimonopolní úřad

Praha/Brno Státní podnik Čepro nemusí na miliardové nákupy biopaliv od firem z holdingu Agrofert vypisovat tendry podle zákona o veřejných zakázkách. Vyplývá to z nového stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), které mají k dispozici Hospodářské noviny (HN). Firma podle závěru úřadu není závislá na penězích státu a nenahraditelné nejsou ani její sklady pro nouzové zásoby nafty.

Čepro tak podle ÚOHS nesplňuje všechny podmínky, aby bylo veřejným zadavatelem zakázek. S podnětem se na úřad obrátily letos v lednu protikorupční organizace, nelíbilo se jim, že Čepro začalo biopaliva nakupovat v posledních letech bez veřejných soutěží.



Protikorupční organizace Oživení a Datlab úřad upozornily, že do roku 2017 Čepro na biopaliva vypisovalo samo veřejné soutěže mnohem častěji. Pak ale nastal pokles a v roce 2018 až 2019 byly dodávky od Agrofertu v režimu zákona o veřejných zakázkách na nule. Zboží za 1,5 miliardy korun ročně přitom ale z holdingu do Čepra proudilo dál, ale jen na základě běžných obchodních jednání. V lednu o tom informovaly servery Aktuálně.cz a iHNED.cz. Organizace míní, že Čepro je státní strategická firma, která provozuje sklady pro nouzové zásoby nafty státu a také síť produktovodů s pohonnými hmotami po celé republice, a proto je veřejný zadavatel. Čepro to odmítá, antimonopolní úřad mu dal nyní za pravdu.

Pro závěr ÚOHS byl podle listu klíčový hlavně postoj ministerstva financí jako majitele Čepra a ministerstva průmyslu a obchodu, pod jehož resort spadá Správa státních hmotných rezerv, která má zmíněné nouzové zásoby nafty na starosti. Podle ministerstva financí by se v případě ekonomických potíží Čepra stát nezachoval jinak než jakýkoliv jiný akcionář. „Z toho úřad dovodil, že nejde o firmu s veřejnou podporou,“ píšou HN. Ministerstvo průmyslu napsalo, že se státní nafta dá skladovat i u soukromých firem u nás či v Německu či ve skladech státního správce ropovodů Mero. Podle úřadu tedy není Čepro nenahraditelné.

Čepro rozhodnutí antimonopolního úřadu vítá, veřejné zakázky firma podle svého ředitele Jana Duspěvy vypisuje dobrovolně a bude to tak dělat dál. Podle Datlabu je ve stanovisku ÚOHS zvláštní postoj ministerstev. „Považujeme jejich tvrzení za účelové. Zatímco ve strategických dokumentech zdůrazňují významnou roli Čepra při skladování hmotných rezerv, ve vyjádření pro antimonopolní úřad tento záměr vlastnické politiky popírají. Cíl je zřejmý. Chtějí Čepro vyvázat z povinnosti zadávat veřejné zakázky,“ uvedl Jiří Skuhrovec z Datlabu.

Podle právníka Marka Zelenky z Oživení podá organizace na antimonopolní úřad další podnět. Podle něj se úřad nevypořádal s nálezy Soudního dvora EU v Lucemburku, které veřejného dodavatele definují, anebo s rozsudkem pražského městského soudu. Ten loni rozhodl, že Čepro má poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. „Je nutno ho považovat za veřejnou instituci a povinný subjekt,“ uvedl soud.