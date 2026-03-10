Výměna na nejvyšším postu managementu společnosti ČEPS byla předmětem spekulací již delší dobu. Jedním z důvodů byl i loňský rozsáhlý výpadek proudu. Právě blackout, k němuž došlo 4. července a který zasáhl přibližně milion odběratelů, dostal vedení společnosti pod drobnohled, zda nešlo situaci předejít. ČEPS nicméně ve své obsáhlé analýze, kterou zveřejnil loni 19. prosince uvedl, že za výpadkem nestála jedna velká chyba, ale extrémně nepravděpodobná shoda náhod. Šance na takový souběh událostí ČEPS vyčíslil na 1 ku 3 milionům.
Durčák je absolventem Vysoké školy báňské v Ostravě a profesní kariéru začínal v oblasti controllingu a projektového řízení ve společnosti Aral v Rakousku, Německu, Polsku a ČR. Odtud již z pozice člena představenstva a generálního ředitele po prodeji společnosti Aral ČR zamířil do holdingu Unipetrol. Pod jeho vedením prošly rebrandingem stanice Benzina v České republice.
Před příchodem do společnosti ČEPS působil jako člen představenstva mateřské společnosti holdingu Unipetrol zodpovědný mimo jiné za oblast rozvoje a energetiky. Zároveň byl i členem představenstva HC VERVA Litvínov.
Jan Kalina v čele ČEPS působil dva a půl roku, než byl v roce 2018 odvolán a nahradil jej právě Durčák.
Export i tranzit energie
Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny udělené Energetickým regulačním úřadem podle energetického zákona.
Udržuje, obnovuje a rozvíjí 45 rozvoden s 82 transformátory, z nichž některé jsou určeny pro převádění elektrické energie z přenosové do distribuční soustavy, a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 4 188 km a 220 kV o délce 1 687 km.
V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase, tzv. systémové služby. Zajišťuje také přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie.