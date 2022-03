Zlevňování z nedávných rekordních padesátikorunových výšin by mohlo pokračovat i déle. Záleží to na tom, zda ruský prezident Vladimir Putin ještě víc nevyhrotí své válečné operace na Ukrajině a neohrozí tím proud ropy a plynu do Evropy. V posledním týdnu se totiž ukázalo, že ruská agrese dodávky suroviny neovlivnila. A nesplnily se tak obavy spekulantů na burze, kteří kvůli riziku ropné nouze vyšponovali ceny k rekordním hodnotám.