Česká města musí tvořit tým, ne soupeřit. Vydělají na tom, tvrdí britský urbanista

Dosud už radil více než 300 městům včetně Prahy a 50 vládám. O urbanismu učí na univerzitách, píše o něm knihy a je za svou práci i držitelem Řádu britského impéria. Nyní Greg Clark působí i jako poradce skupiny HSBC pro oblast měst budoucnosti.



Lidovky.cz: Co jsou tři největší změny, které v další dekádě města čekají?

Dekarbonizace, digitalizace a stavění zdravých měst. Na tom všem se dá i vydělat. Budou fungovat efektivněji, čistěji a spolehlivěji. A to se již děje. Cestuji po světě a vidím, jak se města mění k lepšímu. Musíme se snažit dělat města zdravá, aby neplatilo, že venkov je zdravý a město nezdravé.

Lidovky.cz: Jak jsou na tom česká města?

Když se díváme zvenku na Česko, vidíme inteligentní, kreativní, průmyslovou zemi, s talentovanými lidmi se smyslem pro humor a s informovaným pohledem na svět. Už vám ale nebudou konkurovat jen sousední země, půjde o globální soutěž. Nebojuje se jen o investice a pracovníky ale i o studenty do škol, turisty, o vhodné pracovníky, a to vše bude silnější.

Lidovky.cz: Proč se konkurence zvyšuje?

Je stále více měst, která jsou ve hře. Děje se toho spousta v Asii, v Číně, v Indii, ale i v Latinské Americe. Když se podíváte, jak se zlepšuje jejich nabídka, vidíte naprosto jasně, že konkurence je mnohem ostřejší. Ještě před pěti lety by to korporace nezajímalo, ale dnes jim totéž co Česko nabízejí i lokality s mnohem levnější pracovní silou. Jediná cesta je posunout se dál. Budete se muset víc soustředit na činnosti s vyšší přidanou hodnotou, víc se věnovat inovacím a vzdělávání.

Příkladem je Singapur. Tam se nejdřív investovalo do výroby, ale oni se posunuli ke službám a nyní míří k vědě a inovacím. Česko nemůže usnout na vavřínech. Navíc jste stále závislí na oborech, které potřebují hodně pracovní síly, a ta chybí, to není udržitelné.

Lidovky.cz: Mění se to v Česku nějak?

Česká města se rychle rozvíjejí. Praha byla velmi dominantní, ale Brno, Ostrava, Plzeň a další města se nyní stávají mnohem důležitějšími. Česko se stává systémem měst, kde každé má své silné stránky a vzájemně se doplňují. Jsou ale také součástí sítě, kde si jedno od druhého mohou půjčovat silné stránky nebo talenty.

Lidovky.cz: To se děje všude po světě, nebo se tím Česko odlišuje?

Odlišuje. Je to trochu podobné jako v Irsku. Tam se také vše soustředilo na Dublin, ale pak se rozvoj víc rozdělil i na další regiony. Všem to pomohlo, rozdělilo to bohatství napříč zemí. Nemusíte se stěhovat do Prahy, abyste měl dobrou práci.

Lidovky.cz: Co mají města dělat?

Musí si to dobře promyslet. Ve městech, kterým se daří, se to neděje náhodou. Musí si to odpracovat. Musí také vznikat aliance mezi městy, aby si pomáhala. Není to o konkurenci, je to o tom, vytvořit český tým, aby lépe konkuroval zbytku světa.

Lidovky.cz: Praha má více spolupracovat například s Ostravou?

Ano. Musí optimalizovat investice a množství pracovních míst, to se vzájemnou rivalitou nevytvoří. Pomohou i lokální aliance se sousedními městy.

Lidovky.cz: Jakou roli budou hrát klimatické cíle?

Ty změní energetiku, stavebnictví, dopravu, odpadní hospodářství i vodohospodářství. Ze všeho můžeme vysát uhlík, a když to uděláme, získáme spoustu benefitů. Přijdou inovace, přibudou pracovní místa, zlepší se zdraví, bude čistší vzduch, omezí se hluk, města budou k životu vhodnější.

Lidovky.cz: Co bychom dělat neměli?

Nechcete záviset jen na zahraničních investicích. Musíte víc stavět na podnikání a inovacích. Musíte se dál vyvíjet a nezůstat na místě. Zahraniční investice samozřejmě rovnou neodmítejte, ale musíte nad nimi více přemýšlet a více si vybírat. Všichni potřebujeme snížit závislost na spalovacím motoru. Buď omezíte počty aut, nebo zvýšíte počet elektromobilů. A myslím, že v tomto může být Česko leader, můžete pracovat na inovacích v bateriích.

Lidovky.cz: Čemu by se měla věnovat jednotlivá města?

Praha by se rozhodně měla zaměřit na odvětví vyžadující kreativitu a znalosti. Prahu propagujete hlavně přes turismus, nevěnujete se tolik životnímu stylu, zdraví, prostředí, inovacím nebo investicím. To budete potřebovat pro další období. Ostrava má unikátní umístění. Může hrát roli v obchodě mezi Východem a Západem, a to nejen zboží, ale i myšlenek. Je silná i v inovacích a IT. Brno by se mělo dál soustředit na startupy, což se tu zatím daří. Mělo by víc lákat mezinárodní talenty. V Plzni by to mohly být pokročilé systémy mobility, nové materiály a robotika.

Lidovky.cz: Jak přilákat robotiku do Plzně?

Musíte mít vzdělané lidi. To je číslo jedna. Musíte ukázat, že robotům rozumíte a že to berete vážně. Musíte začít používat roboty například ve správě města, aby vám čistili ulice, dodávali jídlo, pomáhali se službami. To je důležité. A musíte se snažit budovat značku. Mít skvělé prostředí pro výzkum a vývoj a podnikání. A místo, kde to všechno půjde dělat. Aby každá firma těžila z toho, že tam bude. To bude dál lákat talenty. S velkou šancí uspějete.

Lidovky.cz: Co jsou slabiny českých měst?

Slabinou je, že vedení měst má výrazně omezenou moc. Je často odkázané na vládu a ministerstva, města jinde ve světě mají větší nezávislost.