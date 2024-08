Česká pošta prodává jediný ziskový podnik. Balíkovnu si cení na čtyři miliardy

Balíkovna, konkurent Zásilkovny či Alzaboxů s téměř třicetiprocentním tržním podílem na trhu byla jediným ziskovým podnikem České pošty. Cena z prodeje podle vypsaného tenderu zřejmě nepřekročí čtyři miliardy korun, ale může být i mnohem nižší.

„Záleží na předmětu transakce. My víme, kolik potřebuje Česká pošta a pak je otázka, co všechno jsme ochotni do transakce dát,“ říká k ceně za prodej Balíkovny Miroslav Štěpán, šéf České pošty v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Pokud se najde vhodný kupce, který nabídne minimální částku, celý proces by pak měl být hotový do jednoho roku, tedy v roce 2025.

Česká pošta dlouhodobě vykazuje ztrátu, rozhodla se tedy již v minulosti udělat jeden z nejviditelnějších kroků ve svém fungování. Kvůli úsporám zrušila v polovině letošního roku 300 z 3 200 provozovaných poboček. Část nemovitostí, v nichž rušené pošty sídlily a které jsou v jejím majetku, plánuje postupně nabídnout k prodeji.

Podle mluvčího podniku Matyáše Vitíka šlo o „nutný stabilizační krok“. Vyvolal ovšem odpor veřejnosti i starostů dotčených měst.

Během letošního roku plánuje Česká pošta prodej zbytných nemovitostí za 2,6 miliardy korun. Je to zhruba o 1,9 miliardy korun více než v minulém roce. Do tohoto plánu společnost započítala i Hlavní poštu v Jindřišské.

Česká pošta v loňském roce snížila ztrátu o jednu miliardu na 756 milionů korun. Provozní výnosy včetně příjmů z prodeje majetku vzrostly o 0,9 procenta na 19,037 miliardy korun. Pošta se má během dvou let transformovat, přičemž se od ní oddělí komerční balíkové služby Balíkovny.