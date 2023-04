Pošta ztratí jen 950 míst. Neříkáme, že nebudou fronty, přiznal její šéf

„Redukovali jsme tam, kde máme poboček více,“ řekl Štěpán. Vedle legislativních a ekonomických kritérií byla podle něj pro výběr klíčová i kritéria zákaznického komfortu. „Počet poboček není měřítkem pro to, jak široká má být poštovní infrastruktura,“ dodal.

Štěpán připomněl, že klíčový je počet takzvaných přepážkohodin. „Nastavená kapacita odpovídá poptávce po poštovních službách,“ podotkl. Průměrný klient podle něj navštíví pobočku jednou, dvakrát za měsíc. A klasická transakce nevezme více než dvě minuty.

„Neříkáme, že nebudou fronty. Když otevřete, fronty tam jsou. Pak také po polední pauze a po patnácté hodině,“ dodal ředitel pošty. Tým manažerů podle něj nastavuje provozní úpravy tak, aby v červenci zbylé pobočky nápor klientů zvládly.

Jako příklad Štěpán uvedl Ústí nad Orlicí, kde se ruší tři pobočky a zůstává jedna. „Kapacita přepážkohodin na zbylé pobočce v Ústí odpovídá poptávce. Není to tedy jen tak, že zrušíme tři pobočky a zůstane jedna. Nabídka a infrastruktura poštovní služby bude odpovídat zadání a poptávce klientů,“ dodal Štěpán.

Analýzy podle něj ukázaly, že 83 procent klientů pošty je odbaveno do pěti minut. „To máme v úmyslu dál vylepšovat,“ dodal. „I po redukci zůstane pobočková síť České pošty jednou z nejhustších v Evropě,“ řekl.

Tým manažerů interní sítě podle ředitele nyní objíždí obce a vysvětluje starostům kritéria použitá pro redukci a výběr, data, statistiku a analýzu. Individuální návštěvy by měly skončit do tří týdnů, během nich je ještě možné vyměnit rušenou pobočku v obci za jinou, stylem „kus za kus“.

Pošta podle Štěpána dlouhodobě avizuje, že poptávka po poštovních službách klesá. „V roce 2018 se na pobočkách uskutečnilo 213 milionů transakcí, letos odhadujeme, že to bude 125 milionů. To je pokles pokles poptávky o 42 procent. A neexistuje podnik, která by nepřizpůsoboval své kapacity aktuální poptávce,“ sdělil Štěpán.

„Lidsky z rušení poboček nadšený nejsem. Mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme,“ uvedl ředitel České pošty.

Šéf pošty také upřesnil, že podnik kvůli snížení počtu poboček zruší 950 pracovních míst místo původně předpokládaných 2 300. Pošťáků odejde ještě méně, protože firma části z nich nabídne jinou pozici nebo rekvalifikaci. Skutečně propuštěným zaměstnancům podnik poskytne odstupné.