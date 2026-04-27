Česká pošta má nového generálního ředitele. Richarda Hodula jmenoval ministr Metnar

  16:20aktualizováno  16:20
Ministr vnitra Lubomír Metnar v pondělí jmenoval novým generálním ředitelem České pošty Richarda Hodula, bývalého šéfa Tchibo pro střední a východní Evropu. Jeho nominaci předtím schválila vládní Komise pro personální nominace, uvedlo ministerstvo vnitra na síti X.
Richard Hodul má za sebou řadu manažerských funkcí, především u společnosti...

Richard Hodul má za sebou řadu manažerských funkcí, především u společnosti Tchibo, ve které strávil 22 let.

Hodul ve funkci nahradil Miroslava Štěpána, jehož Metnar na začátku roku odvolal kvůli špatnému hospodaření podniku. Následovalo výběrové řízení, ze kterého ale vhodný kandidát nevzešel. Ministerstvo poté vybíralo z několika oslovených manažerů.

Hodul v minulosti řídil obchodní řetězec Sportisimo a přes 20 let působil ve společnosti Tchibo, ze které odcházel z pozice ředitele pro střední a východní Evropu.

Podle nového generálního ředitele pošta není v dobrém stavu a má před sebou komplexní transformaci, která z ní má udělat konkurenceschopný podnik. Konkrétní kroky chce představit až po svém nástupu.

Společnost za loňský rok vykázala podle Metnara bez majetkových operací ztrátu přes jednu miliardu korun. Předloni to bylo 1,25 miliardy Kč. Balíkové služby vykázaly ztrátu 2,5 miliardy Kč. Pro letošní rok pošta plánovala ztrátu přes dvě miliardy korun a hromadné propouštění. Nová dozorčí rada přijala kroky k ozdravení podniku. Chce zachovat pobočkovou síť i zhruba 19 000 zaměstnanců. Zastavila prodej Balíkovny i hlavní budovy v Jindřišské ulici v Praze.

Česká pošta se podle Metnara dostala do problémů mimo jiné kvůli loňské novele poštovního zákona, která zvýšila maximální úhradu nákladů na základní služby z 1,5 na dvě miliardy korun. Zvýšení platby ale podléhá nové evropské notifikaci, která podle náměstka ministra Lukáše Klučky může trvat dva roky. To by znamenalo, že by se pošta dostala do platební neschopnosti.

Ministerstvo proto hledá s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) cestu, jak poště hradit alespoň původní 1,5 miliardy korun ročně, které již dříve Evropská komise schválila.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

