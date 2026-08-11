Zemřel bývalý šéf České pošty Roman Knap, bylo mu 51 let

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  10:37aktualizováno  10:37
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Roman Knap | foto:  Dan Materna, MAFRA

Ve věku 51 let zemřel po těžké nemoci bývalý generální ředitel České pošty Roman Knap, který podnik vedl v letech 2018 až 2023. O jeho úmrtí informoval portál novinky.cz, kterému jej potvrdil mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Do vedení České pošty Knap nastoupil v roce 2018, kdy uspěl ve výběrovém řízení na pozici generálního ředitele. V té době stál v čele české a slovenské pobočky společnosti SAP.

Českou poštu vedl v období, kdy se státní podnik potýkal s hospodářskými problémy a procházel přípravami na rozsáhlejší změny svého fungování. Za Knapova vedení se pošta vyrovnávala také s dopady pandemie covidu-19.

Roman Knap se narodil v roce 1975. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a před nástupem do čela České pošty působil mimo jiné v technologických společnostech Oracle a SAP a v poradenské společnosti KPMG.

Ve funkci šéfa České pošty skončil v roce 2023. Následně se znovu ucházel o post generálního ředitele, ve výběrovém řízení však neuspěl. V čele podniku jej vystřídal Miroslav Štěpán.

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