Zemřel bývalý šéf České pošty Roman Knap, bylo mu 51 let

Do vedení České pošty Knap nastoupil v roce 2018, kdy uspěl ve výběrovém řízení na pozici generálního ředitele. V té době stál v čele české a slovenské pobočky společnosti SAP.
Českou poštu vedl v období, kdy se státní podnik potýkal s hospodářskými problémy a procházel přípravami na rozsáhlejší změny svého fungování. Za Knapova vedení se pošta vyrovnávala také s dopady pandemie covidu-19.
Roman Knap se narodil v roce 1975. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a před nástupem do čela České pošty působil mimo jiné v technologických společnostech Oracle a SAP a v poradenské společnosti KPMG.
Ve funkci šéfa České pošty skončil v roce 2023. Následně se znovu ucházel o post generálního ředitele, ve výběrovém řízení však neuspěl. V čele podniku jej vystřídal Miroslav Štěpán.