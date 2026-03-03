Vyplývá to z ceníku, který pošta zveřejnila na svém webu. Doporučená psaní ekonomická nově zdraží ze 77 na 83 korun, cenná psaní do hmotnosti 50 gramů z 82 na 88 korun, o šest korun budou vyšší i ceny firemního psaní doporučeného ekonomického stejně jako prioritního psaní. Za cenné zásilky všech rozměrů si lidé připlatí dvě koruny. Naopak cena obyčejných zásilek zůstává stejná.
Od začátku letošního roku Česká pošta zvýšila poplatek za platby SIPO o dvě až šest korun. Důvodem byl konec osvobození od daně z přidané hodnoty (DPH), což představuje nárůst o 21 procent. Soustředěné inkaso plateb obyvatel (SIPO) umožňuje sloučit několik pravidelných inkasních příkazů, může být například k platbám nájemného, elektřiny, plynu a vody.
Od ledna také zdražilo doručení důchodu poštou ze 78 na 94 korun. Netýká se to ale podle sociální správy lidí, jimž přiznala penzi před rokem 2010. Za ně dál poštovné hradí.
Česká pošta má 2 900 poboček a zaměstnává kolem 19 tisíc lidí. Za loňský rok očekává ztrátu pod 400 miliony korun. O rok dříve to bylo 1,25 miliardy Kč. Zřizovatelem pošty je ministerstvo vnitra.