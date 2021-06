Česká společnost spouští klíčové produkty Krypto Bankovního Ekosystému

PRAHA Česká společnost v oblasti FinTech XIXOIO uvádí na trh první tři produkty Krypto Bankovního Ekosystému. Jako první dojde během června ke spuštění IPCO platformy, která umožní vstoupit do IPCO procesu prvním firmám. IPCO proces umožňuje firmám získávat kapitál pro své projekty a investorům zhodnocovat vložené prostředky.

XIXOIO a.s. Propojuje to nejlepší ze světa klasických financí a moderních technologií. Vytváří ekosystém, jehož ústředním bodem je IPCO platforma zajišťující projektům rating a zdroje pro jejich další rozvoj, a to v digitálním prostředí přímo od svých zákazníků.

Zkratka IPCO znamená Initial Public Coin Offering. Jedná se o revoluční řešení kombinující výhody ICO jako jsou nízké náklady a rychlost a klasického IPO, kde firmy před emisí akcií prochází důkladnou kontrolou a investoři tak mají větší jistotu, že jejich prostředky budou v čase zhodnoceny. Projektům procházejícím IPCO procesem je na blockchainu nejen emitován vlastní digitální token, ale zároveň je zajištěno jejich předchozí prověření, na základě kterého je jim udělen rating. Uvolnění prostředků do projektů je realizováno ve fázích v návaznosti na plnění stanovených milníků.

Transparentnost a ověřitelnost dat v rámci IPCO procesu zajišťují uživatelům služby nové digitální peněženky BlockID využívající blockchainovou technologii. Ta může obsahovat ověřenou identitu, zdravotní dokumentaci i jakákoliv jiná data včetně potvrzení příslušných institucí a úřadů. Prostřednictvím mobilní aplikace mohou mít uživatelé svou digitální identitu stále u sebe, dokonale zabezpečenou a přístupnou jen jim samotným. BlockID aktuálně přináší do IPCO procesu ověřenou identitu (například prostřednictvím Bankovní identity – BankID) a strukturovaná data obsahující záměry a mapující průběh jednotlivých financovaných projektů.

„Blockchain a přechod hodnot tradičních firem na moderní, decentralizované systémy je trendem. Blockchain Genesis je prvním svého druhu na světě, který ve spolupráci s IPCO platformou a BlockID umožňuje bezpečně vytvářet a spravovat hodnoty v moderním prostředí blockchainů nejprve českým firmám a posléze firmám v dalších zemích. Naším hlavním záměrem je vytvořit efektivní nástroj, který otevírá tradičním firmám cestu k novému, modernímu a perspektivnímu trhu kryptoaktiv, do kterého zároveň vnáší transparentnost a jistotu. Věříme, že blockchainové technologie jsou tou správnou cestou a připravujeme kompletní zajištěný systém světově unikátních produktů,“ říká zakladatel společnosti Richard Watzke.

Touto trojicí produktů ale vývoj zdaleka nekončí. Již nyní společnost připravuje rozšíření a stejně tak další produkty, které dohromady tvoří funkční celek umožňující transparentně řízený rozvoj nově vznikajícího trhu s digitálními aktivy. Ten bude pomáhat českým i zahraničním firmám při financování vlastních investičních projektů a současně poskytovat drobným investorům potřebné informace související se zvyšováním záruk pro zhodnocení jimi vložených prostředků.