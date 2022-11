Lokomotiva na boku a kolaps dopravy? Průšvih mohl být větší, tragédii zabránily vychytávky na trati

Zkušený strojvedoucí to odpoledne vezl v kabině mladšího kolegu v zácviku, kterému předával zkušenosti. Pak střih: projel návěstidlo, u něhož měl zastavit, a v rychlosti vykolejil.

„Mohlo jít o nepozornost, zdravotní indispozici nebo poruchu vozidla. To ukážou až závěry vyšetřování mimořádné události. Oba strojvedoucí jsou nyní v pracovní neschopnosti, naštěstí se jim ale nestalo nic vážnějšího. Drážní inspekce i my je vyslechneme,“ popsal serveru Lidovky.cz Tomáš Tóth, šéf ČD Cargo, nákladní společnosti státních Českých drah, které vlak, co vykolejil u středočeských Poříčan, patří.