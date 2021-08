České dráhy zvažují nákup většího autobusového dopravce. Nechtějí objednávat vozy při výlukách na tratích

Zároveň deníku řekl, že hospodářská ztráta samotných Českých drah by měla být letos pod miliardou korun a celá skupina ČD by měla mít vyrovnané hospodaření. Loni skupina ČD vykázala ztrátu 4,1 miliardy korun.

„Platíme neskutečné náklady za náhradní autobusovou dopravu. Rozhlížíme se proto po trhu autobusových dopravců. Při problémech, které dnes mají, se může brzy naskytnout příležitost, která by měla logiku,“ řekl deníku Bednárik. O které konkrétní společnosti se ČD zajímají, Bednárik neupřesnil. „V našem rozhodování bude důležitým faktorem i geografická poloha. Nemá smysl posílat autobus z Ostravy do Ústí nad Labem,“ řekl.

Nákup by podle deníku navazoval na červnovou transakci, při níž České dráhy podepsali kupní smlouvu a investiční skupinou PPF ohledně zbývajícího 29procentního podílu v telekomunikační firmě ČD-Telematika. Dráhy se tak staly jediným akcionářem firmy.

Deník upozornil na to, že do pandemie koronaviru skupina ČD vydělávala, naposledy v roce 2019 vykázala zisk 1,3 miliardy korun. Loni ale prodělala 4,1 miliardy, z toho připadly téměř čtyři miliardy na osobní dopravu. „Pokud do konce roku nepřijde další lockdown a pokud dosáhneme osmdesáti procent cestujících ve vlacích ve srovnání s rokem 2019, tak bude ztráta samostatných ČD pod jednou miliardou. Celá skupina ČD by ale měla dosáhnout vyrovnaného hospodářského výsledku,“ uvedl Bednárik.