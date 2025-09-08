Výstavba se uskuteční v několika etapách. Zhruba do prosince by měly trvat zemní práce a zhruba do té doby CRA vyberou generálního dodavatele. Ten vzejde ze tří zájemců, kteří splňují zadávací podmínky. Prague Gateway DC bude sloužit klientům s nároky na vysoké příkony a vysoké provozní standardy, například pro zajištění mezinárodních služeb s vysokou dostupností nebo třeba pro trénování jazykových AI modelů.
„Na datových centrech stojí digitální svět. Zvyšují se i nároky na jejich parametry, jako je bezpečnost, příkon a další. To nejlepší, co je momentálně k dispozici, spojujeme do Prague Gateway DC. Věříme, že pomůže držet českým i zahraničním společnostem krok s rychlým tempem rozvoje AI i jiných oblastí,“ uvedl generální ředitel CRA Miloš Mastník.
V dalších fázích by se datové centrum Prague Gateway DC mohlo stát součástí projektu AI Gigafactory, což budou rozsáhlá zařízení, jejichž smyslem má být poskytování kapacit a podílení se na vývoji a trénování složitých AI modelů. Budou integrovat masivní výpočetní výkon. CRA podaly projekt v iniciativě Project AIGF CZ a v případě úspěchu by pak působily jako koordinátor projektu. Rozhodovat by se mělo v příštím roce.
Umělá inteligence podle ministra průmyslu Lukáše Vlčka (STAN) zásadně promění průmysl i služby a bez špičkové infrastruktury, jako jsou moderní datová centra, se tento rozvoj neobejde. „Prague Gateway DC bude patřit k největším a nejmodernějším v regionu, proto se nabízí zapojení CRA do projektu AI gigafactory,“ uvedl Vlček. Projekt podle něj posílí výzkum, vývoj a průmysl v AI a pomůže Česko dostat do top deseti zemí v souladu s hospodářskou strategií.
„Pro úspěšné dokončení procesu u Evropské komise děláme společně s Českými radiokomunikacemi a za podpory celé české AI komunity maximum. Pokud v Česku postavíme jednu z pěti AI Giga factories, staneme se navždy součástí evropské páteřní sítě superpočítačů a jedním z center umělé inteligence v (Evropské) unii.
Náš projekt je velmi kvalitní, intenzivně vyjednáváme s (Evropskou) komisí a sháníme podporu u ostatních členských států. Věřím, že můžeme uspět,“ dodal náměstek ministra průmyslu a obchodu a vládní zmocněnec pro AI Jan Kavalírek.
Nové datové centrum staví CRA na vlastním pozemku, který dříve sloužil pro provoz rozhlasových AM vysílačů. Prague Gateway DC bude kapacitu více než 2 tisíce serverových míst, tzv. racků, na 12 datových sálech s celkovou podlahovou plochou datových sálů přes 4 tisíce metrů čtverečních. Pro datové centrum je zajištěno napájení 26 MW, v případě AI Gigafactory by to pak byl trojnásobek.
České Radiokomunikace již provozují osm datových center v České republice, například na pražském Žižkově, Strahově a nedalekém Cukráku, stejně jako v Brně, Ostravě, Pardubicích, Zlíně a Lužicích.
