Uhelná inventura naznačuje, že například lomy jako Bílina polostátní firmy ČEZ nebo Vršany ze skupiny Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače by nabídly uhlí ještě po dlouhá léta. Krátkodobě by mohl přispět také Tykačův lom ČSA či lomy Jiří a Družba patřící Sokolovské uhelné.