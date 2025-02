V růst české ekonomiky věří nejvíce šéfů firem za tři roky, říká průzkum

Výsledky vyplývají to z aktuálního průzkumu PwC CEO Survey, který společnost PwC uskutečnila mezi 190 řediteli na konci roku 2024 a jehož výsledky má ČTK k dispozici. Stagnaci hospodářství očekává letos třetina ředitelů, 34 procent předpokládá jeho pokles.

„Po pěti letech kontinuálních krizí z výsledků průzkumu vidíme, že spolu s uklidněným makroekonomickým vývojem výrazně narůstá také optimismus šéfů firem v Česku. Ti odhadují letošní vývoj ekonomiky významně pozitivněji než loni a předloni. Z minulých průzkumů přitom víme, že ředitelé bývají zpravidla skeptičtější, než je nakonec realita,“ komentoval čísla řídící partner PwC Jiří Moser.

To podle něj napovídá, že Česko letos může čekat ekonomicky a byznysově velmi dobrý rok, byť je jasné, že hrozby pro české hospodářství číhají především za hranicemi. A sílu jejich možných negativních dopadů na českou ekonomiku dnes velmi těžko odhadovat, dodal.

Výrazně pozitivnější jsou pak manažeři ve svém očekávání ve střednědobém výhledu. V nejbližších třech letech věří v růst české ekonomiky 62 procent šéfů, dalších 20 procent očekává stabilní vývoj a jen 18 procent počítá s poklesem.

Nejhorší za námi?

„Šéfové českých firem věří, že to nejhorší má česká ekonomika za sebou a v letošním roce se vrátí ke svému dlouhodobě prorůstovému potenciálu a na cestu výraznějšího hospodářského růstu. Pro řadu firem a celých sektorů ekonomiky to ale bude vyžadovat větší transformační úsilí, ať už půjde o otevření se inovacím, zavedení moderních technologií, expandování na nové trhy, či předání firmy další generaci,“ upozornil Moser.

Optimistické skupině ředitelů dávají za pravdu také expertní ekonomická pracoviště v ČR, kdy Česká národní banka letos predikuje tempo hospodářského růstu dvě procenta a ministerstvo financí 2,3 procenta HDP. Právě nejistotu a nestabilitu ekonomického růstu přitom řadí šéfové českých firem na druhé místo pořadí nejobávanějších podnikatelských hrozeb s 81 procenty.

„Zcela klíčový pro náš hospodářský růst letos bude vývoj v zahraničí, ať už v sousedním Německu, v USA nebo na Ukrajině. Potvrzuje to i výsledek průzkumu, kdy se osm z deseti šéfů bojí geopolitických krizí, které vyletěly do první pětky hrozeb před třemi lety v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině a od té doby tato hrozba neopouští přední příčky,“ uvedl analytik PwC Dominik Kohut.

Zatímco případná recese v Německu by se na vývoji české ekonomiky negativně podepsala napřímo, riziko zavedení obchodních cel prezidentem USA Donaldem Trumpem by Česko poškodilo zprostředkovaně přes evropské obchodní partnery. „Ale velmi pravděpodobně o to výrazněji propsáním odvetných cel do cen dováženého zboží,“ uzavřel.