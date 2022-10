Česko má plán, jak se obejít bez nafty z Ruska. Chystá potrubí do Polska

Podle zjištění serveru Lidovky.cz by Česko mohl nově kromě chystaného plynovodu Stork II spojovat s Polskem i produktovod státního distributora pohonných hmot společnosti Čepro, z velké části zřejmě i po stejné trase. Po Slovensku by se tak jednalo o druhou zemi, na kterou je napojena tuzemská síť podzemních trubek na přepravu paliv. Česko by se na severu připojilo na polské rafinerie (ty mohou ropu z Ruska nahrazovat ropou z tankerů v přístavu Gdaňsk) a síť produktovodů polské společnosti PERN. S tou již Čepro jednalo.