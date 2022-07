Česko přitahuje další světové značky. Kupní síla je pro ně atraktivní, říká odborník

Do Česka už letos vstoupilo 15 nových zahraničních značek, nový rekord posledních čtyř let. Potvrzují to data společnosti Cushman & Wakefield, která pravidelně sleduje situaci na tuzemském trhu. Český maloobchod je pro mezinárodní značky stále zajímavý, mnohdy je prvním v regionu střední a východní Evropy, kde testují svůj úspěch.

„Ani koronavirová pandemie na tom nic nezměnila, zákazníci se po skončení omezení do značné míry vracejí k nákupům v kamenných obchodech a zdejší kupní síla je pro značky atraktivní,“ řekl serveru Lidovky.cz Jan Kotrbáček, partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu v Cushman & Wakefield.