„Byť to není recese v klasickém smyslu, kdy vedle poklesu hrubého domácího produktu roste i nezaměstnanost, nýbrž jen recese technická,“ řekl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. To znamená, že HDP klesá dvě po sobě jdoucí čtvrtletí. A k tomu máme našlápnuto.

Podle úterních dat Českého statistického úřadu se ekonomika za červenec, srpen a září propadla o 0,4 procenta oproti předchozímu kvartálu. A ani v závěru roku není na obzoru nic, co by dávalo tušit, že by se tento trend obrátil.