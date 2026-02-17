Dodávky ruské ropy na Slovensko a do Maďarska uvedeným ropovodem přes Ukrajinu jsou přerušené po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Česko podle Havlíčka usiluje také o posílení kapacity přepravní trasy zemního plynu z Německa přes ČR na Slovensko.
„Technická příprava, ty úpravy mohou trvat několik měsíců. Na druhou stranu jsme připraveni nějaké krizové množství dávat i v současném stavu. Zjišťujeme, kolik bychom byli schopni dodávat stávajícím technickým zařízením,“ uvedl Havlíček. Dodal, že Česko je připraveno příslušnou technickou přípravu a potřebné kroky zahájit okamžitě.
V minulosti surovina ropovodem Družba proudila ve směru ze Slovenska do Česka, které na ruské ropě už není závislé. Umožnily to investice do rozšíření západní tranzitní trasy. Ropa do Česka tak proudí přes italský ropovod TAL a na něj navazující ropovod IKL.
Ruskou ropu zpracovává na Slovensku bratislavská rafinerie Slovnaft, která patří do maďarské skupiny MOL. Slovnaft podle slovenské správy státních hmotných rezerv už požádal o poskytnutí ropy ze státních zásob.
K uvolnění ropných rezerv státu je potřebný souhlas slovenské vlády. Ministerstvo hospodářství uvedlo, že země má zásoby ropy a ropných produktů na zhruba 90 dnů a že je připraveno pro případ potřeby uvolnění těchto rezerv podpořit.
Bratislava a Budapešť dříve požádaly Chorvatsko, aby umožnilo přepravu ruské ropy přes ropovod Adria do Maďarska a na Slovensko.
Havlíček také podporuje zvýšení kapacity přepravy plynu z Německa do Česka, což v praxi znamená investice do dvou kompresorových stanic v Německu. Ty by podle něj měly být hotovy postupně na konci letošního roku a v roce 2028.
„To by znamenalo, že Česká republika bude moci zvýšit přepravní kapacitu plynu z Německa do Česka a následně ji využít pro Slovensko a případně Ukrajinu,“ řekl Havlíček. Dodal, že je třeba řešit záležitost tranzitních poplatků za přepravu plynu, neboť v současnosti jsou tyto poplatky pro Slovensko vysoké.
Slovensko stejně jako Maďarsko dříve nepodpořilo rozhodnutí členských zemí Evropské unie postupně ukončit dovoz ruského plynu do EU.
Havlíčka při jeho návštěvě Bratislavy přijali také slovenský prezident Peter Pellegrini a předseda parlamentu Richard Raši.