Česko pomůže Slovensku v případě ukončení dodávek ruského plynu, slíbil ministr

  14:35aktualizováno  14:35
Česká republika je připravena Slovensku pomoci v případě, že se ocitne v problémech kvůli odstřižení od dodávek ruského plynu. Novinářům v Lucemburku to řekl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček. Unijní ministři energetiky v pondělí podpořili návrh na postupné ukončení dovozu plynu z Ruska do Evropské unie.
Úplný zákaz dovozu ruského plynu by měl být zaveden od 1. ledna 2028. Kompromis podle informací ČTK nepodpořily pouze Maďarsko a právě Slovensko, které mají k návrhu dlouhodobé výhrady.

„Já jsem slovenské kolegyni nabízel několikrát, naposledy, když jsme se setkali před 14 dny v Bratislavě na Evropském jaderném fóru. Pokud bude Slovensko potřebovat těsnější spolupráci s Českou republikou, Česká republika je na to připravena,“ řekl ještě před zahájením dnešního jednání Vlček.

Ministr také připustil, že obavy Bratislavy a Budapešti ohledně dopadů ukončení dovozu ruského plynu na jeho dodávky či cenu energií jsou relevantní.

„Kladu si ale otázku, proč na to tyto členské státy v předchozích letech nereagovaly tak, jako reagovala Česká republika. My jsme na to reagovali, zmodernizovali jsme ropovod TAL, zajistili jsme si plynové zásobníky, a tak dále,“ dodal Vlček.

Do České republiky v současnosti teče ropa jen západní cestou přes italský ropovod TAL a na něj navazující ropovod IKL.

Do začátku letošního jara tekla ropa do Česka také z ruského ropovodu Družba, na začátku března však byly dodávky z něj zastaveny. Od té doby je Družba nevyužívaná.

