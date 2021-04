Česko za dálnici D4 mezi Pískem a Příbrami zaplatí téměř 18 miliard korun, stavět se začne v květnu

Praha Stát dosáhl s francouzským konsorciem DIVia takzvaného finančního uzavření pro financování dostavby dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Česko by mělo za využívání dálnice zaplatit 17,8 miliardy korun v čisté současné hodnotě. Přípravná fáze projektu tím skončila, stavební práce by měly začít v druhé polovině května, informoval mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Jde o první projekt výstavby dálnice formou PPP v Česku.

Konsorcium DIVia, které tvoří firmy Vinci a Meridiam, má dálnici postavit a uvést do provozu za 44 měsíců, tedy do prosince 2024. Poté bude 24 let a čtyři měsíce komunikaci provozovat a udržovat, za což jí stát bude platit. Platby jsou vázané na dodržování dohodnuté kvality a dostupnosti.



„Jedná se o cenu, která je fixována na celou dobu trvání projektu, nelze ji však považovat za definitivní. Podobně jako je tomu u hypoték, počítá smlouva s možností refinancování v případě příznivého vývoje úrokových sazeb,“ uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Podle něj standardem bývá refinancování po skončení výstavby, kdy významně klesnou projektová rizika.

Nový úsek bude měřit 32 kilometrů. Konsorcium ho bude provozovat i s dalšími 16 kilometry dálnice, které už stojí. Havlíček už dříve uvedl, že díky tomu bude mít stát větší kontrolu nad kvalitou dálnice. Smlouva počítá i s možnými sankcemi za případné nedostatky. Přípravné práce začaly v místě stavby v březnu.



Smlouvu s konscorciem DIVIa podepsal Havlíček 15. února. „Podmínkou plnohodnotné účinnosti smlouvy však bylo dosažení finančního uzavření, ke kterému došlo právě dnes,“ dodal ministr. „Dosažené finanční uzavření znamená, že projekt vstupuje definitivně v plném rozsahu v platnost. Naším cílem je postavit a provozovat inovativní a udržitelnou dálnici,“ uvedl zástupce konsorcia pro ČR Christian Biegert.

Jde o první projekt výstavby dálnice za soukromé peníze. Podle Havlíčka by se mohl do budoucna stát vzorem pro příští dopravní stavby, kdy bude nutné najít nové zdroje financování. V minulosti se stát pokoušel pomocí PPP postavit například úsek dálnice D3 mezi Borkem a Bošilcem nebo ostravskou část D1. Všechny tyto úseky ale nakonec byly stavěné konvenčním způsobem, tedy financováním prostřednictvím SFDI.

Projekt vyvolal i kritiku. Například hlavní ekonom společnosti Natland Petr Bartoň míní, že hlavním problémem projektu je jeho financování, které je podle něho pro stát nevýhodné. „Místo aby si stát půjčil svým jménem levně na finančním trhu, nutí koncesionáře, aby si na něm půjčil on za nutně vyšší úrok, který pak ale stejně zaplatíme všichni. Za dlouhé čtvrtstoletí trvání projektu se navíc úrokový rozdíl ještě znásobí. Zadlužíme se tak ještě více, jen to nebude prozatím tak vidět,“ řekl už dříve.

Francouzská Vinci je jedním z největších průmyslově-stavebních koncernů světa, v České republice kontroluje prostřednictvím firmy Eurovia desítky dalších podniků. Jsou to mimo jiné Stavby silnic a železnic, SMP CZ nebo Průmstav. Obrat skupiny v ČR a na Slovensku se pohybuje kolem 16 miliard korun (16,2 miliardy v roce 2019), hrubý zisk zhruba 900 milionů (916,9 milionu v roce 2019). Eurovia v ČR v posledních letech pracovala na úseku dálnice D3 Ševětín - Borek nebo modernizaci dálnice D1 v úseku Soutice - Loket.

Meridiam je francouzská společnost, založená v roce 2005, která se specializuje na dlouhodobé investice do projektů v infrastruktuře. V minulosti se podílela například na výstavbě rakouské dálnice A5 z Vídně na Brno, vysokorychlostní železnice Tour - Bordeaux ve Francii, financovala i stavbu dálnice na Slovensku. Kromě Evropy podniká v Severní Americe a Africe.