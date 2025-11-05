V českém podzemí se skrývá zlato za více než 220 miliard. Těžba by se vyplatila

  18:20aktualizováno  18:20
V českém podzemí se podle údajů České geologické služby nachází přes 77 tun dostupných zásob zlata, jejichž těžba by byla ekonomicky výhodná. Těžba zlata v Česku skončila v polovině 90. let, nyní se o jejím obnovení znovu diskutuje například ve Zlatých Horách na Jesenicku. V tamním ložisku se podle odhadů skrývá přes 3,5 tuny zlata, místní samospráva je však k těmto plánům zatím odmítavá.
Na území ČR geologové evidují 15 ložisek zlata. Odhadované zásoby 77 tun představují 0,15 procenta celosvětových zásob, které obnáší přibližně 59 tisíc tun. Zlato se v Česku těžilo do roku 1994, kdy byla v Zlatých Horách ukončena těžba polymetalické rudy složené z několika různých prvků včetně zlata.

„Využívání zásob zlatonosných rud na ložiscích brání nedořešené střety zájmů s ochranou životního prostředí a z hlediska světového i ojedinělý zákaz kyanizace v hornictví v ČR. K tomu navíc v roce 1999 přistoupilo usnesení vlády, kde bylo konstatováno, že těžba zlata je na území ČR nežádoucí. Následující vlády rozšířily zákaz i na samotný průzkum zlatonosných rud,“ stojí ve zprávě České geologické služby.

S rostoucí cenou zlata na světových trzích se přistup státu změnil a podnik Diamo začal před pěti s přípravou průzkumu zásob v oblasti zrušeného ložiska zlata ve Zlatých Horách. Výsledek průzkumu budou zástupci Diama publikovat ve čtvrtek ve Zlatých Horách na druhém dni sympozia věnovaném těžbě nerostných surovin.

Podle ředitele odboru hornictví a surovinové politiky ministerstva průmyslu a obchodu Václava Zemka si stát objednal průzkum ložiska zlata kvůli tomu, aby měl reálnou představu o jeho vydatnosti a experti pak mohli spočítat, zda by se případná těžba vyplatila.

Pokud průzkum vyzní ve prospět obnovení dobýváni zlata, samotnou těžbu by muselo povolit ministerstvo životního prostředí a také Český báňský úřad. „Cesta k těžbě je u nás velice dlouhá. Dbá se na lokální zájmy i na ochranu životního prostředí. Legislativa je v této oblasti velmi moderní a přísná. Nehrozí scénář, že by někdo těžil proti vůli místních lidí,“ uvedl Zemek.

Zastupitelé Zlatých Hor v záři záměr obnovit těžbu zlata v katastru města odmítli. „Diskutovalo se o přínosech pro rozvoj města a neshledali jsme v tomto směru v této chvíli žádné příznivé dopady, které by měly napomoci rozvoji města,“ uvedl starosta Zlatých Hor Milan Rác. Předpokládané ložisko leží podle něj z 90 procent na katastru města, část je v sousední obci Heřmanovice.

Zásoby zlata v ČR

Zásoby zlata v České republice přesahují 238 tun. Z toho zhruba 48,7 tuny tvoří bilanční, tedy vytěžitelné a ekonomicky rentabilní zásoby, dalších 28,6 tun spadá do kategorie vyhledaných ložisek. Zbytek představují nebilanční zásoby, které není možné z různých důvodů těžit – například kvůli špatným geologickým podmínkám, ochraně přírody či nerentabilitě.

Nejvýznamnější zlatonosná ložiska se nacházejí mimo jiné v okolí Jílového u Prahy, Kašperských Hor, Mokrska nebo Zlatých Hor na Jesenicku. Podle údajů České geologické služby jde o místa s největším potenciálem pro případné obnovení těžby drahého kovu.

Od záměru obnovit u Zlatých Hor těžbu zlata ministerstvo průmyslu a obchodu v roce 2016 prozatím upustilo, protože podle tehdejších propočtů by se kvůli nízkým cenám tohoto drahého kovu nevyplatila. Cena zlata od té doby vzrostla a přiblížila se k hranici, kdy by těžba tohoto kovu u Zlatých Hor mohla být rentabilní.

V polovině října cena zlata vystoupala na novém maximu a poprvé překonala hranici 4300 dolarů (zhruba 89 110 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). To by při 77 tunách dělalo v přepočtu hodně přes 220 miliard korun – ovšem bez započtení nákladů na těžbu a zpracování nerostů.

