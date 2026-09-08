Padesát korun za litr nafty neustojíme, varují dopravci. Vláda změny nechystá

Poslední dny ceny pohonných hmot rostou. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se v neděli u čerpacích stanic v Česku prodával v průměru za 43,62 koruny, před týdnem byl o 1,58 koruny levnější. Nafta je dražší o 1,45 koruny, za litr teď řidiči dají průměrně 47,21 koruny. Proti loňsku je Natural 95 o 9,28 koruny dražší, nafta je dražší o 14,16 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Podle analytiků přitom budou pohonné hmoty dále zdražovat.
Pohonné hmoty tvoří podle Felixe zhruba třetinu nákladů dopravců. „Vzhledem k nízkým maržím ji musí promítnout do ceny pro zákazníka. Především větší dopravci se po covidové krizi a té jarní naučili lépe pracovat s palivovými doložkami, které se automaticky promítají do cen,“ popsal mluvčí. Doložky se nyní podle něj řídí průměrnou cenou za kratší období. Nemají je ale všichni dopravci, zejména ti, kteří dopravu překupují nebo jsou závislí na spedicích. „Ti zvyšující ceny nafty dostávají do výsledných cen nejdéle a jsou nejvíce ohroženi,“ uvedl.
Vláda o drahých pohonných hmotách v pondělí jednala, rozhodla se ale, že nyní nebude omezovat marže prodejců pohonných hmot. Ministerstvo financí je sleduje a drží se nízko, řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Problém podle něj způsobují rostoucí marže rafinerií a jejich nedostatečná kapacita. Situaci chce řešit na evropské úrovni. V nedělním videu na instagramu Babiš řekl, že snížení spotřební daně na naftu a benzin kabinet nyní navrhovat nebude.
Podle Felixe prostor pro úspory například omezením jízd, změnou tras nebo výraznějším využitím úspornějších vozidel příliš není. Přepravní cesty mají dopravci podle něj už nyní optimalizované na maximum a spotřebu se snaží snižovat dlouhodobě. Výraznější přesun nákladní dopravy na železnici podle něj není kvůli jejím kapacitám realistický.
Elektrická nákladní vozidla jsou vhodná jen pro některé druhy přepravy, jsou drahá a nabíjecí infrastruktura je omezená. „Je ovšem pravdou, že právě z důvodů drahých paliv se o ně začíná zajímat stále více dopravců a jejich prodeje to asi podpoří. Stále ale zůstanou marginálií. Jejich nasazení se počítá v jednotkách procent,“ dodal Felix.
Zdražování pohonných hmot se podle Felixe nakonec promítne i do cen zboží. „Promítnout se musí, jinak se dopravci rychle dostanou do červených čísel a dříve nebo později skončí,“ uvedl.
Česko kvůli vysokým cenám pohonných hmot letos už jednou přistoupilo k jejich regulaci, která trvala od dubna do poloviny července. Ministerstvo financí stanovilo maximální možnou marži prodejců a zároveň denně určovalo stropy na koncové ceny. U nafty zároveň snížilo spotřební daň. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) úleva na spotřební dani způsobila státnímu rozpočtu výpadek příjmů zhruba miliardu korun měsíčně.