Čeští nápojoví lídři podpořili zálohování PET lahví. Lidé by je museli vracet nezmačkané

Společně chtějí oživit téma zavedení povinného zálohování, které se v minulém volebním období nepodařilo prosadit do zákona. A pokud by třeba po vzoru Německa nebo od příštího roku Slovenska měl systém jednou fungovat i u nás, bude nutné přesvědčit budoucího ministra životního prostředí i nové poslance.

Členové nově vzniklé Iniciativy pro zálohování argumentují potřebou šetřit životní prostředí. Česko sice patří ve třídění odpadu k evropským premiantům, ale horší je to s jejich recyklací a opětovným využitím. V tomto případě PET a hliníkových obalů.



„Velké množství stále končí na skládce nebo ve spalovnách. Naším cílem je dosáhnout opakované recyklace obalových materiálů, kdy z PET lahve vzniká opět PET lahev a z plechovky opět plechovka,“ uvedla včera Kristýna Havligerová, manažerka Iniciativy pro zálohování.

Česko musí splnit unijní závazek dosáhnout do roku 2029 aspoň 90procentního podílu tříděného sběru nápojových lahví. A na to třídění v klasických žlutých kontejnerech nemusí stačit. Faktem také je, že PET obaly jsou žádaným a drahým materiálem, kterého je nedostatek. Nejen pro opětovnou výrobu nápojových lahví.

Kritici zálohování argumentují, že systém by zatěžoval lidi (vykupovat lze jen nezmačkané lahve), snížil motivaci ke třídění ostatních plastů a od obchodníků by vyžadoval mnohamiliardové investice do automatů, zaměstnanců i prostor pro skladování lahví.

„Pro Česko, kde 82 procent PET lahví končí ve žlutých kontejnerech, a patříme tak v třídění k velmi úspěšným zemím, není zálohování řešení. To vidím spíš ve zdokonalení současného systému než v investování miliard korun do systému nového,“ argumentuje například Pavel Březina, předseda Asociace tradičního obchodu a Svazu českých a moravských spotřebních družstev – COOP.