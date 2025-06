Nejvíc záleží na tom, zda se chystáte strávit prázdniny v některé ze zemí Evropské unie, nebo míříte do vzdálenějších končin. Zatímco pro převoz věcí přes hranice států uvnitř EU platí docela benevolentní pravidla, jakmile se domů budete vracet z exotičtějších destinací, týkají se vás přísnější podmínky.

Dovoz přírodních předmětů se řídí mezinárodní úmluvou CITES, navíc mohou mít jednotlivé země své vlastní zákony o tom, co si turisté mohou odvézt a co jim rozhodně nenechají. Platí to třeba i o kamíncích z pláže.

Nevozte si zvířata! Ani ta mrtvá

Nepředpokládáme, že byste si z dovolené chtěli dovézt třeba tygra sibiřského, možná ale nevíte, že CITES se vztahuje nejen na živá zvířata, ale také na výrobky z mrtvých částí zvířat. Takže pozor, i za tygří mast z Asie může přijít postih.

Vyvarujte se také koupě suvenýrů vyrobených z želvích krunýřů, kožešiny nebo sošek vyřezaných ze sloních nebo nosorožčích klů. Další příklady jmenuje Ondřej Klouček, který pro ministerstvo životního prostředí zpracoval manuál k úmluvě CITES. Mezi zakázané výrobky patří podle něj také tyto: „Slonovina a výrobky z kůže slonů, rohy a trofeje nosorožců, kožešiny a kůže medvěda hnědého, vlka obecného, kočky divoké, rysa ostrovida, tygrů, gepardů, levhartů, jaguárů a jiných šelem, maso a jiné výrobky z kytovců, peří, vejce a vycpaní evropští draví ptáci a sovy, jeřáb popelavý, drop velký a malý, krunýře, želvovina a želví polévky z mořských želv atd.“

Do výčtu zakázaných suvenýrů patří třeba i korály nebo některé chráněné rostliny, a to včetně jejich semen.

Pozor také na pravý kaviár z jesetera krátkorypého a jeho příbuzných. Není sice přímo zakázaný, jeho množství je ale omezené 125 g na osobu, a navíc musí být v nádobě, kde je vyznačen jeho původ z jedné z povolených akvakultur.

Kamínky a mušle snad sbírat mohu. Nebo ne?

Kdo by si nechtěl přivézt pár kamínků, hrst písku nebo mušličky z pláže? I zde můžete narazit. Obecně řečeno, všechny mušle, lastury a další tvrdé schránky mořských živočichů, nebo třeba mořská hvězdice, jsou problematické.

Pokud už si je chcete dovézt, doporučují cestovní weby poohlížet se po nich spíš v obchodech než na plážích a ve volné přírodě. Spolu s výrobkem si uschovejte i doklad o koupi – měl by vám zaručit, že jste předmět nabyli v dobré víře, že jeho prodej je v dané zemi povolen, a „neupirátili“ ho při toulkách na pobřeží.

Nasbírat si pár kamínků nebo trošku písku je obecně čím dál víc považováno za neetické. A někde to může být i trestné. Například na Sardinii se za odnos písku z pláže udílejí pokuty, které v přepočtu na koruny sahají do desetitisíců. Podobně přísná pravidla jako Itálie má i Francie, Řecko (například pro ostrov Skiathos), ale také Austrálie, Havaj či Nový Zéland.

Neodvážejte kulturní bohatství. Třeba úlomky

I když se nechystáte vyloupit muzeum nebo se vydat do okolí egyptských pyramid s krumpáčem, může se vám stát, že se dostanete do střetu se zákonem kvůli ochraně kulturního bohatství dané země. Třeba zmíněný Egypt, který je plný cenných archeologických nalezišť, má striktní předpisy proti vyvážení památek ze země. A totéž platí i pro nezpracované zlato.

Dodejme, že u této země ministerstvo zahraničí také varuje před držením drog. Také léky a podpůrné prostředky vyvážené ze země podléhají přísné kontrole. „Postihy za prodej a přechovávání drog jsou přísné a pohybují se řádově v desítkách let odnětí svobody. Za nedovolené držení drog může být udělen i trest smrti,“ uvádí web ministerstva zahraničí.

Přísná pravidla na ochranu kulturního dědictví platí z evropských zemí v Itálii. Dovážet nesmíte ani třeba odštěpky kamenů ze starého zdiva nebo různé úlomky. „V Itálii platí přísný zákaz sběru a vývozu horské a mořské fauny a flory včetně oblázků, mušlí, písku, řas, mořské vody a to i v minimálním množství. Pokuta za porušení zákazu činí 1 549 – 9 296 EUR,“ uvádí ministerstvo.

Své kulturní a náboženské tradice si bedlivě chrání také v Thajsku. Je zakázáno vyvážet ze země zobrazení Buddhy, starožitnosti, náboženské předměty. V této zemi platí navíc restrikce i na vývoz kosmetiky, léků, ale i radiokomunikačního zařízení nebo součástek aut. Všechny tyto předměty (i některé další) podléhají kontrole zvláštních úřadů.

A například v Indii zákon zamezuje vývozu zlatých mincí, zlata a drahých kovů s výjimkou klenotů, dále starožitností starších 100 let, rukopisů a dalších dokumentů starších 75 let. Zakázán je také vývoz zvířecí kůže, slonoviny, loveckých trofejí, zlatých mincí, zlata a drahých kovů v jiné formě než klenoty.

A co třeba potraviny z mimoevropských zemí?

Když se vracíte do Evropské unie ze země ležící mimo ni, nemůžete si dovézt ani třeba sýr. Dovoz masných a mléčných výrobků je totiž zakázán. Povoleno je jen omezené množství ovoce a zeleniny, vajec, vaječných výrobků, medu a ryb či rybích výrobků.

Jaké limity platí?

Ryby: 20 kg nebo hmotnost jedné ryby

Med a další potraviny bez obsahu masa a mléka: 2 kg

Speciální výživa, kojenecká výživa: 2 kg

Krmivo pro zvířata potřebné ze zdravotních důvodů: 2 kg

Mimochodem, toto omezení platí nejen v případě, že se vracíte z dovolené a uvedené potraviny si chcete přivézt s sebou, ale i pro zásilky, které byste si chtěli nechat poslat.

Pokud vás v cizí zemi zláká nějaký opravdu exotický pokrm, budete si ho nejspíš muset vychutnat na místě a nevozit si ho domů.

Co když neopustíte hranice EU?

Pokud cestujete na dovolenou v rámci EU, pravidla pro dovoz a vývoz jsou mnohem mírnější. Kromě výše zmíněných omezení (pro přírodniny a předměty s památkovou hodnotou) můžete pro svou osobní potřebu dovézt takřka cokoli, tedy pokud vynecháme předměty, které jsou nelegální samy o sobě, jako třeba drogy.

Pouze u tabáku, alkoholu a pohonných hmot platí limity na osobu. Rámcově jsou stanovené takto:

800 ks cigaret

400 ks doutníčků

200 ks doutníků

1 kg tabáku

10 l lihovin

20 l aperitivu

90 l vína (max. 60 l šumivého)

110 l piva

10 l pohonných hmot

Potraviny a výrobky živočišného původu v rámci EU můžete převážet i přes hranice, ale jen v množství pro svou potřebu. Totéž platí i pro zeleninu a řezané květiny. Nutné ale je, aby nebyly napadené škůdci či chorobami, které byste tak mohli zavléci z jedné země do jiné.