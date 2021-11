Ať se ČEZ vyváže z německé burzy, sníží se cena elektřiny, navrhuje spolek. Prý to ale nejde

Ať stát dá pokyn firmě ČEZ, aby se vyvázala z obchodování na německé burze. Tak se dají snížit nynější vysoké ceny elektřiny. Ta by tak v Česku zůstala za výrobní náklady a přiměřený zisk. Uvedla to Ivana Kerlesová, předsedkyně spolku pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Podle firmy ČEZ to možné není, kvůli dohodám s EU.