ČEZ v pondělí na webu oznámil, že lucemburský soud zablokoval kvůli kauze jeho podíly v tamních firmách, přes které ČEZ vlastní distributora plynu GasNet. V kauze Diag Human se česko-švýcarský podnikatel Josef Šťáva domáhá od státu odškodnění asi 17 miliard korun.
„ČEZ se podle mých informací proti tomu nařízení bude bránit u lucemburského soudu a jsou přesvědčeni, že uspějí. Každopádně se to nijak nedotkne jejich aktivit ani zákazníků v České republice. Celá ta kauza je příběh z roku 1992, kdy politici ODS v té věci podepsali rozhodčí doložky a tím zásadně poškodili stát. Stát ale nikdy ani na okamžik nepřipustil legitimitu nároku Diag Human, a my se samozřejmě budeme bránit dál,“ uvedl Babiš.
Předseda vlády dál připomněl, že stát nikdy nepřipustil legitimitu nároku Diag Human a bude se podle něj bránit dál. Uvedl, že za jeho řízení vláda vždy dělala maximum, aby v tomto sporu uspěla. U exministrů financí Zbyňka Stanjury (ODS) a Miroslava Kalouska spojovaného s podnikatelem Šťávou lze podle Babiše těžko říct, na čem se domlouvali.
Společnost ČEZ uvedla, že obdržela oznámení lucemburské soudní vykonavatelky o vydání dvou rozhodnutí týkajících se společnosti Czech Gas Networks S.à r.l. (CGN), v níž má ČEZ podíl zhruba 55 procent, a společnosti Czech Gas Networks Investments S.à r.l. (CGNI), kterou stoprocentně vlastní CGN. CGNI je vlastníkem české firmy Czech Grid Holding, které patří firmy GasNet a GasNet Služby. Většinovým vlastníkem ČEZ je stát s podílem asi 70 procent. Rozhodnutí navazují podle ČEZ na kroky, které v Lucembursku činí společnost Diag Human v souvislosti s odškodným, jež požaduje po českém státu.
Kauza začala v roce 1991, kdy ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo soutěž na zpracování krevní plazmy. Předběžně se dohodlo se společnostmi Novo Nordisk a Conneco, ze které se později stala firma Diag Human. V roce 1992 tehdejší ministr Martin Bojar společnosti Novo Nordisk sdělil, že výběrové řízení nevyhrála a v dopise od ministerstva zdravotnictví pro firmu Novo Nordisk zazněly pochybnosti o solidnosti Conneca.
Šťáva se od té doby s Českem soudí, přičemž verdikt londýnského soudu loni potvrdil jeho nárok. Server HlídacíPes.org letos v lednu uvedl, že firma Diag Human zahájila právní kroky pro vymáhání odškodného a zaměřila se na dvě firmy, v nichž má podíl ČEZ. Společnost ČEZ tehdy sdělila, že fungování firmy GasNet se to nedotklo.