Energetická společnost ČEZ zveřejnila své výsledky a spolu s tím i údaje o tom, za kolik mají jí patřící elektrárny prodanou elektřinu na další období. Z dat plyne, že každý další rok znamená nižší průměrné ceny. To se postupně propíše i do faktur domácností. Ale potrvá to.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit