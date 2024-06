Firma ČEZ by si měla vybrat ze dvou nabídek. Podaly je francouzská EDF a korejská KHNP. Vedle nabídnuté ceny rozhoduje i technické řešení a například poskytnuté záruky.

Vláda by následně měla rozhodnout, co s tendrem bude dál. Čas na to má do července. Až poté se veřejnost dozví podrobnosti. Varianty jsou na stole v podstatě čtyři. Tou první je schválení verdiktu ČEZ, druhou vyřazení uchazeče na prvním místě, tedy v důsledku rozhodnutí o tom, že vítězem se stane ten v pořadí druhý.