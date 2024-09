ČEZ vybere partnera pro vývoj modulárních reaktorů v Česku do konce roku

U modulárních reaktorů ČEZ podle mluvčího nehledá pouze dodavatele technologie. „Chceme se na vývoji a výstavbě aktivně podílet, ne být jen v poloze kupujícího, to přinese České republice násobný efekt. Využijeme dlouhodobou jadernou zkušenost českých expertů i firem,“ uvedl. Dodal, že by ČEZ s vybraným partnerem mohl vyvinutý modulární reaktor případně i nabízet dál. První modulární reaktor podle něj společnost postaví v Temelíně, vzniknout by měl podle dřívějších informací v první polovině příští dekády.

Severoamerický Westinghouse vyvíjí reaktory AP300 SMR, které mají výkon 300 megawattů jaderné energie. Firma v úterý v Praze představila potenciální ekonomické dopady svých reaktorů na ČR. Modulární reaktory v režii Westinghouse by za 25 let výstavby pro Česko podle studie firmy PricewaterhouseCoopers LLC (PwC) znamenaly vznik 8500 nových přímých a nepřímých pracovních míst. Ekonomický přínos pro HDP by byl zpočátku 292,7 miliardy korun, poté 95,3 miliardy korun ročně po zprovoznění bloků.

Westinghouse zatím podepsal memorandum o porozumění s 35 českými firmami, řekl v úterý novinářům prezident energetických systémů Dan Lipman. Podle prezidenta společnosti pro ČR a Slovensko Petra Brzeziny jde například o firmy Sigma, Škoda Power, Škoda JS, Metrostav a další. V případě zapojení českých firem by byl přínos českému HDP zhruba 4,8 miliardy korun za jeden instalovaný blok. První modulární reaktor plánuje Westinghouse podle generálního ředitele firmy Patricka Fragmana postavit buď v Evropské unii, ve Velké Británii, nebo v Severní Americe, rozhodne do konce roku.

Společnost Westinghouse se účastnila také tendru na výstavbu nových tradičních jaderných bloků v Česku, vláda ji však na začátku roku nepozvala do další fáze soutěže kvůli nesplnění podmínek. Westinghouse v srpnu podal odvolání proti výběru vítězné korejské firmy KHNP k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Americko-japonská firma GE Hitachi navrhuje modulární reaktor BWRX-300 o stejném výkonu jako reaktor Westinghouse. Rolls Royce aktuálně vyvíjí modulární reaktor o výkonu 470 megawattů jaderné energie. O vývoj modulárních reaktorů v ČR měl dříve zájem také další neúspěšný uchazeč o stavbu tradičních bloků, francouzská EDF. „EDF letos začátkem roku sama časově posunula svůj rozvoj SMR (malých modulárních reaktorů), to již neodpovídá naší časové potřebě,“ uvedl v úterý Kříž.

Malé reaktory namísto uhelných elektráren

Malé modulární reaktory v budoucnu podle Kříže nahradí uhelné elektrárny, nejdříve ale uhlí nahradí plyn. Modulární reaktory podle něj budou určeny především pro dodávky tepla. Další modulární reaktory by tedy měly vzniknout na místech stávajících uhelných elektráren, ČEZ má podle Kříže aktuálně vytipovány například lokality Prunéřov nebo Dětmarovice.

Modulární reaktory je možné vyrábět sériově v továrnách a po jednotlivých blocích jich postupně víc soustředit na jednom místě. Podle expertů na jadernou energetiku se liší od velkých jaderných bloků především nižším výkonem a také rychlejší a jednodušší stavbou. Naopak provoz by mohl být podobný. Cena modulárních reaktorů ještě podle Kříže není jasná, protože zatím nikde na světě nestojí.

Stát na konci srpna se společností ČEZ uzavřel bezpečnostní smlouvu pro rozvoj malých a středních modulárních reaktorů. Dohoda má zajistit bezpečnostní zájmy státu při výběru budoucího partnera pro vývoj a výstavbu takových reaktorů v ČR. ČEZ tak například bude stát informovat o výběru dodavatele.