ČEZ se připravuje na nové jaderné bloky. Nabere čtyři tisíce nových odborníků

Energetická společnost ČEZ plánuje během deseti let nabrat čtyři tisíce odborníků nejen s technickým vzděláním, hlavně kvůli investicím do jaderné energetiky. Souvisí to s výstavbou nových bloků v dukovanské jaderné elektrárně, rozvojem malých modulárních reaktorů i modernizací stávajících elektráren.