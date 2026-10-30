ČEZ od ledna zdražuje energie pro zákazníky bez fixace, další budou následovat

„U elektřiny se cena u produktu na dobu neurčitou změní v průměru o 3,5 procenta a u plynu o 6,5 procenta,“ sdělil pro iDNES.cz mluvčí společnosti Ondřej Svoboda. Jak zdůrazňuje, konflikt na Blízkém východě trvá už téměř rok a nic nenasvědčuje tomu, že by se situace na trzích měla v dohledné době uklidnit.
|Do 31. 12. 2026
|Od 1. 1. 2027
|Rozdíl
|v % na faktuře
|3 190 Kč bez DPH
|3 463 bez DPH
|+273 Kč
|+ 3,5 %
|3 860 Kč s DPH
|4 190 s DPH
|+330 Kč
|+ 3,5 %
|Do 31. 12. 2026
|Od 1. 1. 2027
|Rozdíl
|v % na faktuře
|1 290 Kč bez DPH
|1 438 bez DPH
|+148 Kč
|+ 6,5 %
|1 560 Kč s DPH
|1 740 s DPH
|+180 Kč
|+ 6,5 %
V únoru – před útoky USA a Izraele na Írán – se evropský plyn na burze TTF prodával za ceny okolo 30 až 32 eur za megawatthodinu, v březnu po útocích na plynovou infrastrukturu v Perském zálivu vyskočil až na úrovně 60 až 100 eur/MWh. Velkoobchodní ceny elektřiny a zemního plynu od března dramaticky rostou. Elektřina zdražila bezmála o 90 procent a zemní plyn dokonce o 163 procent.
Zákazníci hledají především jistotu
ČEZ Prodej potvrzuje, že nyní uzavírá výrazně více smluv, než to bylo před íránskou krizí. „Roste i zájem o fixace, především na dva a tři roky,“ uvádí mluvčí Svoboda. Společnost se podle něj dlouhodobě snaží udržet ceníky pro své zákazníky na co nejnižších úrovních.
„S touto strategií jsme náš nefixovaný produkt tři roky v řadě zlevňovali a tuto výhodnou cenu drželi celý letošní rok, i přes výrazný nárůst velkoobchodních cen,“ říká. Připomíná, že někteří dodavatelé zvýšili letos ceny i čtyřikrát. „Pro příští rok jsme ale museli přistoupit k mírné úpravě našich ceníků. I v tomto případě je ale naší snahou to, aby byl dopad na domácnosti co nejnižší,“ vysvětluje.
Společnost innogy, největší dodavatel plynu pro české domácnosti, upravovala ceníky už v březnu, kdy zvýšila ceny u nově uzavíraných smluv na plyn přibližně o 18 procent. V případě plynu tehdy společnost měnila jednoleté, dvouleté i tříleté fixace a u silové elektřiny upravovala fixace na 15 měsíců i na tři roky.
Také E.ON konstatuje, že situace na velkoobchodních trzích v poslední době nepřináší pozitivní vývoj. Mluvčí Roman Šperňák potvrzuje, že v případě zákazníků, kteří mají produkty s nefixovanou cenou, se do konce roku nic nezmění. „Změny aktuálně neplánujeme,“ uvedl. E.ON však přiznává, že u nabídek pro nové zákazníky musí reagovat na vývoj trhu a elektřinu dokupovat. „Naposledy jsme nabídky upravovali začátkem října. V tuhle chvíli u těchto produktů změny nechystáme, ale nemůžeme ani vyloučit, že v nadcházejících měsících se nabídky nezmění,“ sdělil.
|Elektřina
|Plyn
|V Kč
|V procentech
|V Kč
|V procentech
|E.ON
|270-320 Kč
|~12 %
|270-420 Kč
|~26 %
|PRE
|395 Kč
|~14,6 %
|175 Kč
|~15,5 %
|Innogy
|173-400 Kč
|~13 %
|117-220 Kč
|~17 %
|PPAS
|550-700 Kč
|~22,3 %
|51-101 Kč
|~11 %
|MND
|303 Kč
|~12 %
|142 Kč
|~13,5 %
|Centropol
|135-396 Kč
|~5,5 %
|101-156 Kč
|~10,4 %
Podle odborníků začnou během následujících dnů až krátkých týdnů stabilní dodavatelé zveřejňovat ceníky pro nově příchozí klienty se sazbami vyššími, než jaké jsou ty aktuální pro věrné klienty. Ke změně budou nově motivováni především klienti od dodavatelů, kteří začnou prudce zvyšovat ceny. V minulosti se tak stalo například v říjnu 2021, kdy činnost ukončily entity spojené se skupinou Bohemia Energy, včetně Energie ČS, jejichž klienti skončili u dodavatelů poslední instance.
„Pokud se v nejbližší době nezmění dlouhodobě negativní vývoj cen na světových trzích, je zřejmé, že ke změně ceníků pro koncové zákazníky bude muset návazně dojít,“ sdělil Miroslav Vránek, mluvčí Pražské plynárenské. Rozsah případných změn společnost nyní analyzuje. „Zatím je nelze konkretizovat,“ sdělil.
Nově příchozí si již připlatí
Pražská energetika naposledy upravovala ceny na začátku května a týkalo se to jen nově uzavíraných smluv s fixací ceny. „Další úpravu ceníků v tuto chvíli nemáme v plánu,“ říká Karel Hanzelka, mluvčí PRE.
Centropol má v plánu držet ceny pro stávající klienty co možná nejdéle. „O úpravách cen pro ně nejednáme a o zvýšení cen jsme tedy nerozhodli,“ říká Jiří Matoušek, člen správní rady společnosti. Zdůrazňuje, že držet ceny na stávající úrovni je možné díky konzervativní nákupní strategii v podobě dopředného zajišťování komoditami.
„To znamená, že energie pro spotřebu v příštím roce jsme zajišťovali postupně dlouho dopředu a dění na velkoobchodním trhu, kde cena elektřiny pro příští rok překročila cenu 160 eur za megawatthodinu a zemního plynu 80 eur za MWh se našich klientů netýká,“ vysvětluje.
|Komodita
|Produkt
|cena 2. března (eur/MWh)
|cena 28. října
|Změna v %
|Elektřina
|CAL 27
|88,9
|167,63
|+ 88,6 %
|Elektřina
|CAL 28
|79,1
|124,03
|+ 56,8 %
|Elektřina
|CAL 29
|75,78
|105,89
|+ 39,7 %
|Elektřina
|Jan-27
|132,46
|249,76
|+ 88,6 %
|Zemní plyn
|CAL27
|30,86
|81,12
|+ 162,9 %
|Zemní plyn
|CAL28
|25,22
|51,79
|+ 105,4 %
|Zemní plyn
|Jan-27
|37,96
|101,71
|+ 167,9 %
Nicméně přiznává, že jiná situace nastane u ceníků pro nově příchozí klienty. „V posledních dnech jsme rozhodli o zvýšení cen pro podnikatele s roční spotřebou do 50 MWh elektřiny, kde ceny upravíme od listopadu u dvouletých fixací o 21 procent a u tříletých o 15 procent. Ceny zemního plynu pro podnikatele se spotřebou do 63 MWh upravíme u obou fixací o přibližně 25 procent,“ potvrzuje Matoušek.
Ceníky pro nově příchozí domácnosti bude Centropol upravovat v průběhu listopadu také a s menším procentuálním růstem ve srovnání s podnikateli. Cenu za megawatthodinu elektřiny ve výši 2 554 Kč bez DPH, která je říjnu dostupná po online sjednání na webu, bude zvyšovat přibližně o deset procent.
Ceny elektřiny v roce 2026 – meziroční srovnání
Domácnost bydlící v bytě a využívající elektřinu pro svícení, vaření a ostatní běžnou spotřebu (distribuční sazba D02d) s roční spotřebou 3 MWh platí v roce 2026 o 8,6 procent méně a celková roční platba je nižší o 2 384 Kč.
Domácnost využívající elektřinu také pro ohřev vody v bojleru (distribuční sazba D25d) s roční spotřebou 5,5 MWh platí v roce 2026 o 11,7 procent méně a celková roční platba je nižší o 4 724 Kč.
Domácnost, která elektřinou také vytápí (distribuční sazba D57d) ) s roční spotřebou 12,5 MWh platí v roce 2026 o 13,3 procent méně a celková roční platba je nižší o 10 228 Kč.
Za tímto poklesem cen stojí kombinace nižší ceny silové elektřiny a dodávky zemního plynu v cenících dodavatelů a u elektřiny převzetí plateb za podporované zdroje (POZE, 495 Kč bez DPH / MWh elektřiny) státem.