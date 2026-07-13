ČEZ plánuje další malé modulární reaktory, uzavře nové smlouvy s Rolls-Royce

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  14:47aktualizováno  14:47
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Vizualizace možné podoby malého modulárního reaktoru (SMR).

Vizualizace možné podoby malého modulárního reaktoru (SMR). | foto: Rolls-Royce plc

Vizualizace možné podoby malého modulárního reaktoru (SMR).
Vizualizace možné podoby malého modulárního reaktoru (SMR).
Vizualizace malého modulárního reaktoru společnosti Rolls Royce SMR
Zleva překladatelka, generální ředitel společnosti Rolls-Royce SMR Chris...
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Česká republika uzavře příští týden smlouvu s britskou společností Rolls-Royce SMR o přípravě malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Naváže tak na už zahájené přípravy prvního takového reaktoru v Temelíně. Na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, jehož kabinet podpisem smlouvy v Británii pověřil.

Energetická společnost ČEZ plánuje ve spolupráci s firmou Rolls-Royce SMR, v níž česká společnost drží asi pětinový podíl, postavit v Česku až tři gigawatty malých modulárních reaktorů. První český reaktor by měl podle ČEZ vzniknout v areálu Temelína v první polovině 30. let. Úplně první reaktor, na kterém budou obě firmy spolupracovat, ovšem vznikne v lokalitě Wylfa ve Velké Británii.

Připravovaná smlouva tak rozšíří přípravy malých modulárních reaktorů na další dvě lokality. V Dětmarovicích a Tušimicích by reaktory měly stát v areálu, kde fungovaly uhelné elektrárny. Už na jaře stát a ČEZ uzavřely smlouvu s Brity o přípravných pracích na vývoji malých modulárních reaktorů, která počítala se zahájením příprav v Temelíně. Blok tam bude poblíž stávající velké jaderné elektrárny.

Konec závislosti na fosilních palivech

Podle ministra Havlíčka Česko podpisem dalších smluv potvrdilo pozici jedné z nejaktivnějších zemí ve vývoji středních a malých modulárních reaktorů. Stát s nimi do budoucna počítá jako s důležitou součástí energetického mixu, která má Česku pomoci zbavit se závislosti na fosilních palivech a udržet vysokou míru energetické bezpečnosti a konkurenceschopnosti.

Hospodářská komora spolu se Svazem energetiky ČR uspořádaly na konci června setkání zástupců Rolls-Royce SMR s potenciálními dodavateli z Česka. Britská firma jim představila harmonogram celého projektu a podmínky možné spolupráce. Havlíček tehdy po setkání řekl, že do rozvoje a výstavby modulárních reaktorů by se mohly zapojit desítky až stovky českých firem. Podílet by se tak mohly na desítkách projektů po celé Evropě.

Modulární reaktory je možné vyrábět sériově v továrnách a po jednotlivých blocích jich postupně víc soustředit na jednom místě. Podle expertů na jadernou energetiku se liší od velkých jaderných bloků především nižším výkonem a také rychlejší a jednodušší stavbou. Naopak provoz by mohl být podobný.

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Vizualizace možné podoby malého modulárního reaktoru (SMR).

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