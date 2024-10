ČEZ koupí za miliardy podíl v Rolls-Royce SMR, spolu vyvinou malý reaktor

Spolupráce počítá s tím, že ČEZ se bude přímo podílet na vývoji nové technologie modulárních reaktorů i na jejich výrobě v globálním měřítku. Nepůjde tak pouze o nákup nebo dodávku hotových zařízení.

Relativně malé, snadněji přepravitelné a vysoce bezpečné energetické zdroje o výkonu desítek, maximálně nižších stovek megawattů. Tak vypadají malé modulární reaktory. Výhodou je jejich předpokládaná sériová výroba a montáž přímo ve výrobních závodech. Zároveň je možné soustředit větší počet modulů v jedné lokalitě.

Podle předsedy představenstva a generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše se společnost orientuje na nová řešení a technologie dlouhodobě. „Malými modulárními reaktory se už zabýváme, především v ÚJV Řež. Do budoucna mohou být významnou alternativou, kterou nemůžeme opomíjet. Partnerství s Rolls-Royce i dalšími světovými společnostmi je pro nás proto logické,“ vysvětluje.

„Přestože intenzivně pracujeme na novém jaderném bloku v Dukovanech, zapojujeme se do těchto projektů s ohledem na další rozvoj jaderné energetiky, jejíž pozice v energetickém mixu naší společnosti bude dál růst, dodal člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika ČEZ Bohdan Zronek.

Rychlost je atraktivní volba

Koncept UK SMR představuje standardní malý tlakovodní reaktor, s plánovanou dobou provozu 60 let a instalovaným výkonem 440 MWe. Doba výstavby celého zařízení by neměla přesáhnout pět let. Britská společnost projekt připravuje přímo s ohledem na potenciální partnery, kteří by se mohli podílet na dodávkách až 80 procent technologie.

Tom Samson, pověřený řízením britského konsorcia SMR zdůraznil, že jaderná energie je z pohledu firmy, kterou zastupuje klíčovým prvkem při řešení změny klimatu a hospodářského oživení po celém světě.

„Cenová dostupnost a rychlost, s jakou dokážeme sestavit celou elektrárnu, ji bezpochyby učiní pro ČEZ velmi atraktivní volbou. Víme, že se orientuje na bezemisní zdroje energie,“ uvedl.

Slavnostní akt při podpisu partnerství mezi Skupinou ČEZ a společností Rolls-Royce SMR. Zleva předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) premiér Petr Fiala, obchodní zmocněnec pro Evropu Chris Barton, britský velvyslanec v ČR Matt Field a CEO Rolls-Royce Tufan Erginbilgic. (29. října 2024)

Vývoji modulárních jaderných elektráren se v posledních letech věnuje stále více zemí a firem. Motivují je vysoké ceny energetických surovin, přechod na bezemisní energetiku, omezování fosilních paliv a jejich blížící se nedostatek či omezení závislosti na Rusku. Využití SMR se neplánuje pouze pro výrobu elektrické energie, ale také pro výrobu vodíku, tepla pro vytápění, nebo pro odsolování mořské vody.

Podle údajů Agentury OECD pro jadernou energetiku (NEA) jsou ve světě v provozu zatím tři modulární reaktory – dva v Číně a jeden v Rusku. Další zatím zkušební je v provozu v Japonsku. V dalších 18 zemích jsou reaktory ve fázi návrhů či vývoje, patří mezi ně i Česko.

Společnost ČEZ momentálně provozuje šest komerčních reaktorů v elektrárnách Dukovany a Temelín, které bezpečně a bezemisně produkují více než třetinu veškeré elektřiny v České republice. Na základě smlouvy se státem prostřednictvím své dceřiné firmy Elektrárna Dukovany II aktuálně pracuje na stavbě nového bloku v lokalitě Dukovany.