ČEZ získal další oporu pro jádro. Koupil inženýrskou firmu Energoprojekt Praha

Podnik Energoprojekt Praha se specializuje na inženýrské a projektové práce v energetice, zejména v rozvoji jaderné energie. Původně šlo o divizi ÚJV Řez pro energetiku, na začátku letošního roku ovšem byla firma vyčleněna do samostatné dceřiné společnosti. Nyní ji plně ovládl ČEZ. Už loni firma navíc začala výrazně posilovat své personální kapacity. V současnosti zaměstnává přibližně 300 odborníků, postupně ale firma počítá s růstem počtu zaměstnanců až na 700.
Podle generálního ředitele ÚJV Řež Martina Ruščáka stojí před EGP významné projektově-inženýrské příležitosti zaměřené především na rozsáhlé energetické a jaderné projekty. Tyto zakázky však kladou vysoké nároky na dlouhodobé financování, což by významně omezovalo financování dalšího rozvoje Skupiny ÚJV.
„Prodej EGP finančně silnému partnerovi umožní této společnosti plně rozvinout její potenciál v oblasti velkých energetických projektů, zejména v souvislosti s přípravou a realizací nových jaderných zdrojů,“ uvedl Ruščák.
Pro ÚJV Řež znamená prodej EGP také uvolnění kapitálu pro další rozvoj vlastních projektů. „Vedle podpory provozu jaderných zdrojů především v oblasti radiofarmak,“ podotkl generální ředitel.
Stojí za všemi energetickými stavbami
Společnost Energoprojekt Praha by se v příštích letech měla podílet na projektech spojených s výstavbou nových jaderných zdrojů v Česku. Počítá s tím i smlouva s KHNP o inženýrsko technické podpoře pro nový blok v Dukovanech v hodnotě 4,7 miliardy Kč. Projekty přitom budou vyžadovat bankovní garance a financování až do 40 let, k čemuž by ČEZ měl pomoci.
„Skupina ČEZ je dlouhodobě klíčovým zákazníkem EGP a zároveň disponuje kapitálovou silou a zkušenostmi potřebnými k zajištění financování rozsáhlých a dlouhodobých energetických projektů,“ uvedl ředitel divize Nová energetika ČEZ Tomáš Pleskač. Jak dodal, vlastnické propojení umožní lepší koordinaci projektů, personálních kapacit, ale i řízení rizik spojených s harmonogramy jaderných zakázek.
Firma Energoprojekt Praha patří k naprosté špičce v oboru energetického projektování v České republice. Její tradice sahá až do roku 1949. Podle odborníků je EGP mozkem všech velkých energetických staveb v Česku. Firma navrhuje, jak mají elektrárny vypadat, jak mají fungovat a jak je třeba zajistit jejich bezpečnost.
Hlavní doménou EGP je přitom jaderná energetika. EGP je v Česku v podstatě synonymem pro jaderné projektování. Firma již realizovala projektové úpravy a modernizace pro Jadernou elektrárnu Temelín a JE Dukovany. Provádí komplexní výpočty a simulace, aby zajistili, že elektrárna zvládne i extrémní situace. EGP je zásadním partnerem při přípravě výstavby nových jaderných zdrojů v Česku.
I když je jádro vlajkovou lodí společnosti, EGP se věnuje i dalším zdrojům, zabývá se například projektování moderních a účinnějších plynových elektráren. V rámci teplárenství navrhuje rozvody tepla a modernizaci tepláren na ekologičtější provoz. V případě projektů obnovitelných zdrojů se zabývá zapojením velkých solárních nebo větrných parků do sítě.
ÚJV Řež se specializuje na jaderný výzkum a energetiku, zejména pak na služby na podporu bezpečného provozu jaderných elektráren a technologií pro nakládání s radioaktivními odpady. Působí také v oblasti nukleární medicíny. Majoritní podíl drží skupina ČEZ.
Polostátní skupina ČEZ zahrnuje desítky dceřiných firem. Loni vydělala 27,4 miliardy korun, čistý zisk firma meziročně snížila o 1,7 miliardy. Meziročně se snížily také provozní zisk či výnosy firmy. Stát v současnosti drží v ČEZ zhruba 70 procent akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři.