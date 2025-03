ČEZ má za sebou další silný rok, čistý zisk skupiny přesáhl 30 miliard

Provozní zisk společnosti ČEZ před odpisy (EBITDA) dosáhl za loňský rok 137,5 miliardy korun. Představuje to meziroční nárůst o 12,6 miliardy Kč. Zvýšení EBITDA je způsobeno zejména ukončením povinnosti odvodů z nadměrných příjmů z výroby v České republice, což zatížilo výsledky roku 2023 částkou 10 miliard, uvádí ČEZ v tiskové zprávě týkající se hospodaření společnosti za rok 2024.

Výsledky překonaly výhledy z loňska. Původně ČEZ očekával EBITDA na úrovni 126 až 130 miliard korun a čistý zisk očištěný ve výši 26 až 30 miliard.

Očištěný čistý zisk, rozhodující pro dividendu, dosáhl 31,8 miliardy korun, což je však meziročně méně o 3 miliardy Kč. Podle analytiků to bude vytvářet negativní tlak na letošní dividendu. Platná dividendová politika ČEZ indikuje dividendu 35 až 47 Kč na akcii, což by byl pokles z loňských 52 korun. Celkově by to však znamenalo vyplatit akcionářům 19 až 25 miliard Kč.

Pro rok 2025 Skupina ČEZ očekává EBITDA 125 až 130 miliard korun a očištěný čistý zisk mezi 25 až 29 miliard Kč.

„Máme za sebou úspěšný jaderný rok, který přispěl k zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti České republiky. Vedle pokračující přípravy výstavby velkých jaderných bloků jsme učinili významný krok i v oblasti malých modulárních reaktorů a zajistili jsme nové dodávky neruského jaderného paliva pro elektrárny Temelín i Dukovany,“ komentoval hospodářské výsledky společnosti za rok 2024 předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Jak dodal, ČEZ patří mezi 20 procent nejlepších společností na světě v hodnocení ESG, což je rating zaměřující se na udržitelnost společnosti a její dopad na společnost a životní prostředí. „Už 84 procent našeho provozního zisku před odpisy pochází z bezemisní činnosti,“ uvedl.

Nejvýznamnější akvizicí Skupiny ČEZ v roce 2024 bylo převzetí 55,21procentního podílu ve společnosti GasNet, který je největším distributorem plynu v Česku. „Do hospodaření Skupiny ČEZ se tato akvizice pozitivně promítá od 1. září 2024. Do celoročního provozního zisku před odpisy přinesla za čtyři měsíce téměř 4 miliardy korun. Infrastruktura GasNet bude hrát důležitou roli při transformaci české energetiky,“ uvádí tisková zpráva ČEZ.

V souvislosti s transformací energetiky skupina meziročně navýšila o více než 11 miliard korun investice, které šly zejména do obnovitelných a jaderných zdrojů a do distribučních sítí. ČEZ investoval v loňském roce celkem 56,8 miliardy Kč, z toho samotná Distribuce investovala více než 20 miliard Kč. Jednalo se o meziroční nárůst o 3 miliardy korun. Důvodem bylo navýšení zákaznických požadavků na připojení nových obnovitelných zdrojů.

Zatímco obnovitelné zdroje vyrobily zejména díky nadprůměrným hydrologickým podmínkám o 3 procenta elektřiny více, výroba jaderných zdrojů loni o 2 procenta poklesla a to kvůli plánovaným odstávkám elektrárny Temelín. Výroba z emisních zdrojů meziročně klesla o 2 procenta, uvádí tisková zpráva ČEZ.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce zůstala meziročně na stejné úrovni 33,7 terawatthodiny (TWh). Klimaticky a kalendářně přepočtená spotřeba elektřiny vzrostla v loňském roce o 0,7 procenta na 34,5 TWh. Distribuce plynu na území GasNet, které pokrývá přibližně 80 procent ČR, meziročně nepatrně vzrostla o 1 procento na 59,2 TWh.