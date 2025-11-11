„Ceny elektřiny tlačí dolů situace na trzích. Ve výhledu na příští rok je vidět jednoznačně jejich pokles. Na burzách je už nyní patrné, že cena elektřiny klesá a určitě nedosáhneme na cenu, jakou máme teď,“ řekl Novák.
Pokles realizačních cen elektřiny výrazně ovlivňuje i hospodářské výsledky ČEZ. Novák v této souvislosti připomněl, že firma prodává energie až na tři roky dopředu. Zatímco letos se průměrné ceny elektřiny pohybují přes 120 eur za megawatthodinu (MWh), pro příští rok už je to kolem 94 eur za MWh. „To je poměrně razantní pokles realizační ceny,“ podotkl. Skupina má v současnosti za tyto ceny prodáno 79 procent své výroby na příští rok.
Průměrné realizační ceny elektřiny navíc podle výhledu ČEZ klesají i v dalších letech. Na rok 2027 se nyní pohybují kolem 83 eur za MWh a na rok 2028 na 76 eur za MWh.
Vliv klesajících cen elektřiny na energetickém trhu je patrný v hospodaření ČEZ už letos. Oproti loňsku totiž průměrné realizační ceny elektřiny klesly zhruba o deset eur za MWh.
Podle výsledků oznámených v úterý skupina za tři čtvrtletí letošního roku vydělala 21,5 miliardy Kč, čistý zisk skupiny tak meziročně klesl o zhruba 6,5 procenta. Provozní zisk (EBITDA) naopak oproti loňsku stoupl o téměř tři procenta na 103,2 miliardy.
Novák připomněl, že snížené ceny elektřiny se postupně projevují i ve fakturách zákazníků. „Zlevňování u nás probíhá několikrát ročně,“ řekl. ČEZ například v minulých dnech ohlásil zlevnění pro 1,6 milionu zákazníků se smlouvou na dobu neurčitou. Od začátku příštího roku sníží cenu elektřiny o 240 Kč za spotřebovanou MWh, cenu plynu pak o 70 Kč za MWh. Energie postupně zlevňují i další dodavatelé.
ČEZ je největší energetická firma v Česku, jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.